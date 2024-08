EOG's Best Bet thread for Sunday, August 25

Post your BEST BET of the day for Sunday, August 25.



This thread will be a daily feature at EOG.



Follow the guidelines listed below when submitting your selection:



1) Post ONE play only (All plays are risking x to win one unit OR risking 1 unit to win y)

2) Include betting numbers with current price and available sports book

3) Do not edit your play or it will be graded as a loss



Contributors with profits of five or more units are highlighted in boldface type.





EOG Scoreboard

2sweet 0-1 -1.13 UNITS

4625 0-2 -2.20 UNITS

5 star bomb 1-2 -1.15 UNITS

5teamparlay 3-1 +1.90 UNITS

714033 0-2 -2.10 UNITS

938four 62-60-2 -3.40 UNITS

Abundy 9-4 +5.35 UNITS

Ace 0-1 -1.32 UNITS

ajt 141-148-9 +15.84 UNITS

alabama dave 0-1 -1.10 UNITS

Alan Boston via Twitter 2-1 +0.90 UNITS

alldaycapper 183-162-12 +6.01 UNITS

Alldaycapper34 55-79-2 -23.14 UNITS

allin1 10-3 +8.30 UNITS

Almost Allright 118-98-4 +16.21 UNITS

Arnold Zwiffel 27-22 +1.15 UNITS

asportsguy 513-460-12 -21.14 UNITS

Avenger 30-19 +10.63 UNITS

avmongoose 35-42 -10.34 UNITS

BadLeroy 108-102-10 -11.30 UNITS

Bagiant 7-9 -0.60 UNITS

Balco 58-58-3 -0.35 UNITS

Baller Dollars 0-1 -1.00 UNITS

BEANTOWNJIM 2-2 +0.02 UNITS

begood1000 3-4-1 -1.20 UNITS

benny0420 0-1 -1.00 UNITS

Biff41 213-207-15 -14.27 UNITS

BigBill365 1-2 -1.30 UNITS

BigDaddy 32-12-1 +14.07 UNITS

BigDeemer 14-23 -11.22 UNITS

BIGGAMBLERZ27 1-1 -0.10 UNITS

Bigrunner 20-31 -9.68 UNITS

billysink 25-38-3 -9.67 UNITS

bimmercando 2-0 +2.00 UNITS

BipolarJJ 2-2 0.00 UNITS

bishqqq 117-133-3 -26.56 UNITS (NCAAF: Hawaii OVER 53.5 -110)

blueline 1,091-1,113-37 -45.30 UNITS (Politics 2024: Republican Party to win presidential election? NO +131; Dems -140 to win more House seats than the GOP; Joe Biden to win 2024 presidential race +263; Democrat -175 to win Arizona Senate race; Kamala Harris to win presidential debate on 9/10 (sportsbetting.ag); MLB: Rockies UNDER 60.5 wins -114; MLB: Seth Lugo to win ALCY at 10/1; NFL: Ravens to score at least one rushing TD every regular season game +800; Politics: Harris +160 over Trump... Both must be nominees for action; Politics 2024: Republicans UNDER 311.5 electoral votes -120; Dems to win popular vote -105; Kamala Harris -105 to win popular vote; Kamala Harris +400 to win presidential election; Dems to win Michigan's presidential electoral race +130; Dems to win Georgia's presidential electoral race +170; Kamala Harris -400 to be Democratic presidential nominee; Mark Kelly +400 to be named Democratic VP nominee; NCAAF: Jalen Milroe to win Heisman at 16/1; NFL: Bears will NOT make playoffs -110; NFL: Steelers last winless team +6400)

BLUENATION65 1-1 -0.10 UNITS

bmiller 110-135-6 -22.32 UNITS

bobodad 266-243-3 +24.24 UNITS (NFL Week 1 ties-push teaser -120: Eagles +6 and OVER 41; MLB parlay at -150: Atlanta Braves to win the NL East -275 and Los Angeles Dodgers to win the NL West -450; MLB: Padres OVER 81.5 wins -116; NFL: AFC exacta Chiefs to Chargers +175; NFL: Steelers UNDER 8.5 wins -125; Politics: Republicans to win the White House -110; NFL: New York Giants UNDER 6.5 wins -130; NFL: Eagles to win the NFC East -120)

BoDallas 2-1 +0.90 UNITS

Bohannon 2-0 +2.50 UNITS

bomzee 452-499-28 -20.61 UNITS (MLB: Yoshinobu Yamamoto at 14/1 and 12/1 to win NL Cy Young award and 2/1 to win NL ROY; Cole Ragans at 25/1 and Emmanuel Clase at 80/1 to win AL Cy Young award; Reid Detmers at 40/1 and 27/1 to win the AL Cy Young award; Giancarlo Stanton to lead MLB in home runs at 80/1; MLB: Indians at 25/1 to be the #1 seed in the American League; MLB: Marlins OVER 61 wins -110; NFL: 49ers UNDER 10.5 wins -170)

bookbraker 87-70-2 +12.97 UNITS

Boys911 71-27-1 -6.04 UNITS

Braves2629 8-6 +1.50 UNITS

Brayden11 331-372-11 -4.22 UNITS

Brian Laverty 0-2-1 -2.00 UNITS

brians 141-128-8 +2.82 UNITS

Brick 5-5 +2.12 UNITS

Brock 1-5 -3.90 UNITS

brockboogienigh 1-1 -0.45 UNITS

Brock Landers 2-1 +0.90 UNITS

BrockLanders248 12-3 +9.57 UNITS

brokerstip 194-171-5 +8.21 UNITS

BryceTrout 13-9 +1.16 UNITS

Bucky 28-22-1 +4.02 UNITS

Bushay 11-13 -2.24 UNITS

carolinakid 3-1-1 +1.90 UNITS

CASHSTACKER 2-6 -4.45 UNITS

CecTheFleece 76-89-2 -22.52 UNITS

Cent'Anni 3-2 +0.80 UNITS

CHARLIEPEETE 2-1 +0.80 UNITS

cheapseats 106-67 +9.81 UNITS

chickadee 4-6 -0.93 UNITS

Chi_Archie 1-7 -6.10 UNITS

Chi_Dorothy 1-1 +0.57 UNITS

chips1031 1-1 -0.34 UNITS

ChiTownJoe 17-18-1 -1.93 UNITS

Choslamshe 699-641-9 -24.49 UNITS

Claramente 10-12-2 -0.93 UNITS

ComptrBob 361-268 +115.84 UNITS

CostcoCousteau 0-0-1 0.00 UNITS

Cristiano 2-0 +2.00 UNITS

Curbes Lurb 18-23 -6.03 UNITS

Daddy Fourbucks 1-1 0.00 UNITS

Dan Tanna 1-2 -1.00 UNITS

DeadBishop 13-11 +1.05 UNITS

Dell Dude 99-906-2 +1,215.37 UNITS (Shooting for a $5 million walkoff on a single rooster, future or suicide pawlay)

dfish 136-165-5 -17.69 UNITS

DFSRookie79 21-19 +0.94 UNITS

dilaudid8 1-0 +1.00 UNITS

Diogenes 60-59-1 -5.41 UNITS

Discreet Cat 84-130-1 -31.86 UNITS

dj destroyer 2-0 +2.35 UNITS

dogball 11-25 -15.43 UNITS

Dog Player 1-2 -1.10 UNITS

DonaldJTrump 0-1 -1.20 UNITS

Don Eagleston 10-9 -1.70 UNITS

Doug Gottlieb 3-4 -1.40 UNITS

d-p 1-2 -1.32 UNITS

Drinkyourmlkshk 93-78-7 +7.70 UNITS

DrunkenGoon 18-19 -3.16 UNITS

dustdevil167 13-16-1 -4.49 UNITS

Dutch 52-43-1 +4.55 UNITS

E$ 552-581-17 -4.15 UNITS

eb765 3-3 -0.30 UNITS

EdTheStatMan 32-30-1 -1.41 UNITS

ejd_5277 55-77-1 -25.99 UNITS

El Chapo 26-37 -9.24 UNITS

el greco 2-7 -5.05 UNITS

elsantoyo 21-9 +10.80 UNITS

E-Money712 3-4 -1.56 UNITS

ERBtheGREAT 42-27 +9.46 UNITS

EyeOnMVC 21-24 +1.60 UNITS

Factorial 14-13 +0.60 UNITS

FairWarning 33-58-1 -32.81 UNITS

Fezzik 37-22-2 +16.42 UNITS (NFL on 11/11: Dolphins-Rams OVER 47.5 -110)

Fezziksports 2-0 +2.00 UNITS

fifty cint 0-1 -1.00 UNITS

Firehorn 18-16 -1.47 UNITS

Fishhead 67-104-3 -35.75 UNITS

flip flops 5-5 -0.36 UNITS

Flipper 39-40-1 +1.12 UNITS

focker 1-0 +1.40 UNITS

Foreleft 51-37-1 +2.43 UNITS

fourthand26 1-1 0.00 UNITS

FrancisVegas 2-3 -1.30 UNITS

Franklinmint 32-31-2 -2.99 UNITS

Gabe 28-10 +5.17 UNITS

Gabe McIntosh 0-2-1 -2.10 UNITS

GameBred 1-2 -1.42 UNITS

Ghostzapper 19-15 +4.29 UNITS

Gotcha 1-2 -1.30 UNITS

gravy 1-0 +1.00 UNITS

groovinmahoovin 1-0 +1.10 UNITS

GusGreenbaum 7-8 -2.55 UNITS

Hangover 73-65-5 +1.00 UNITS

Harold Fuller 6-1 +5.12 UNITS

hcskip 190-207-9 -25.22 UNITS

Heim 1,287-1,141-34 +49.21 UNITS (NCAAF: USC +4.5 -110; MLB: Texas Rangers +1100 to win AL West and Jackson Merrill to win NLROY +275; NFL: Denver's Bo Nix to take Opening Day snap -200; Politics: Kamala Harris -120 to be Democratic presidential nominee)

hels 0-1 -1.10 UNITS

Heisenberg 87-91-9 -10.18 UNITS

Hey Bartender 6-6 -0.58 UNITS

High3rEl3m3nt 31-31-5 -0.64 UNITS

High Times 1-0 +1.00 UNITS

HI McDonough 0-1 -1.00 UNITS

holadai 0-1 -1.00 UNITS

howid 174-163-8 -53.22 UNITS

humboldt cone 29-24-2 +6.70 UNITS

Idiot #1 1-1 -0.10 UNITS

Immanuel Kant 2-1 +0.90 UNITS

Inkwell77 14-21-1 -7.93 UNITS

insomnia 2-3 -1.30 UNITS

IWishIWasAPro 45-37-1 +1.66 UNITS

Jacob_Morris 5-7 -2.95 UNITS

James D 4-3 +0.62 UNITS

Jammer 165-145-3 +45.09 UNITS

jasson621 353-363-6 +18.20 UNITS

JavyBaez9 4-5 -1.74 UNITS

Jb777 67-64-1 -7.08 UNITS

jeffksu 4-4 -0.36 UNITS

JHUDad 23-25-1 -8.79 UNITS

Jimmythegreek 1,515-1,647-52 -292.38 UNITS

jincka 26-26-1 +0.95 UNITS

joeturner 8-17 -7.95 UNITS

Joeyfitzclick 0-1 -1.20 UNITS

JoeyGesus 2-1 +0.94 UNITS

John Kelly 1,215-1,139-53 -60.90 UNITS

Johnny Knuckles 13-23 -16.64 UNITS

Johnny LaRue 9-8-1 -1.55 UNITS

JRock7997 0-2 -2.00 UNITS

Junkyarddog47 8-5 +2.70 UNITS

justintalk 0-4 -4.30 UNITS

Just Luck 95-77-2 +3.20 UNITS

kainhouse 21-13 +6.90 UNITS

kane 806-756-30 +29.06 UNITS (NCAAF: Hawaii +14 -120; NCAAF on August 30: Stanford +10 -114; NCAAF on August 31: UNLV +3 -105; NCAAF: Boise State +150 to win MW; MLB: Diamondbacks to make playoffs +110 and Cardinals to miss playoffs -110; NFL Week 1: Vikings Pk -110; NFL: Steelers UNDER 8.5 wins -150 and Patriots UNDER 5 wins -110; NFL: Eagles +120 to win NFC East; NFL Week 1 on 9/8: Cleveland Browns Pk -110; NFL two-team, ties push, 6.5-point teaser: Bengals -2.5 and Colts +8; NFL: Chargers will miss playoffs -130; NCAAF: Indiana OVER 5.5 wins -125, Utah to make the playoffs +230 and Penn State to make the playoffs -140; NCAAF: Rutgers OVER 6 wins -150; NFL Week 1: Commanders +4 -110 and Pantherd +4.5 -110; NCAAF: Alabama to make the playoffs EVEN)

KevinStott11 256-192-21 +14.53 UNITS

kingfisher14 60-57-4 +0.53 UNITS

kraken 0-1 -1.00 UNITS

Kill Shot 1-2 -1.10 UNITS

kinosh 6-4 +1.64 UNITS

lap18 46-48 +2.11 UNITS

lastyle7 26-16 +7.54 UNITS

Lawrence Orbach 10-12-3 -3.25 UNITS

Lefthook 1-1 -2.62 UNITS

LL Kool Jake 2-4 -1.03 UNITS

louisvillekid 603-672-17 -51.31 UNITS

MadTiger 19-22 -11.67 UNITS

Mafioso 24-24-4 +4.60 UNITS

Makers 1-0 +562.10 UNITS

Mainehtrain34 0-1 -1.10 UNITS

ManchesterUK 32-45-1 -10.74 UNITS

maxo 1-0 +1.00 UNITS

meldrone 0-1 -1.55 UNITS

MG MAN 34-42 -9.82 UNITS

Micelli 5-3 +1.70 UNITS

michael777 1-0 +1.00 UNITS

Miggytoddbest 104-91-3 +11.40 UNITS

Mighty Maron 8-8 +0.97 UNITS

mikekeenan 2-1 +1.00 UNITS

minah 21-16 +3.00 UNITS

Minnesota Fats 6-10 -4.60 UNITS

Mizuno 11-12-1 -1.80 UNITS

Moldoveanu 28-96 +35.64 UNITS

Mosier 0-2 -2.20 UNITS

mrbowling300 218-252-9 -35.95 UNITS

Mr. Carney 3-10 -6.01 UNITS

Mr_KLC 2-0 +2.00 UNITS

mr merlin 19-20 -3.30 UNITS

Mr. Pink 164-298-5 -11.01 UNITS

MrTop 645-670-17 -33.08 UNITS (Politics: Marc Cuban at 350/1 to win 2024 presidential election; MLB: St. Louis Cardinals +450 to win NL Central)

Mrs. Seer 40-47 +5.93 UNITS

msudogs 8-7 +0.26 UNITS

munson15 33-47 +7.73 UNITS

Murphy's Best 340-322-10 -9.29 UNITS (MLB: Marlins UNDER 76.5 wins -110; NFL: Eagles to win NFC East +125)