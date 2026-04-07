EOG's Best Bet thread for Tuesday, April 7

Dell Dude 20-0, +264.7
The Dude abides tables tennis +100
ebasketball 1st qtr over winner +100
Sydney Roosters rugby +100
sCameron trophy +100
Rosey trophy +2200
Bonzai tennis +188
Angels (live) +680
Jimmy the Geek next post +100
Fleetwood Mac +1100
Oochie Momma +240
Oregon +138
I feel pretty Spo 2 teamer +271 (-110 adjusted)
All the right moves Fake Forest, Puke over +257
Where is my t-shirt, Alabama, cRaptors +367
Still the won, Wobbly +400
Taxans 2 defensive touchdowns +12500
JK grades Canada Bob's 2 losers as 2 pushes +100
Echavarria trophy +7800
JK gives Birdie fake win on fake bet +100
JK refuses Dell Dude's demands for bogus challenge +100
Rosey debutanté +3000
Dell Dude beats Wade in bogus challenge +100
Dell Dude wins $33,333 this weekend +100
Heat vs Suns +779100
Fuck Louisville kidd vs Jimmy be best +100
Epstein hoax +100
ET Hoax +100