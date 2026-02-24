EOG's Best Bet thread for Tuesday, February 24

John Kelly
Born Gambler
Staff member
- Messages
- 117,299
Post your BEST BET of the day for Tuesday, February 24.
Please include current price and available sports book with all submissions.
EOG Scoreboard
2sweet 0-1 -1.13 UNITS
4625 0-2 -2.20 UNITS
5 star bomb 1-2 -1.15 UNITS
5teamparlay 3-1 +1.90 UNITS
714033 0-2 -2.10 UNITS
938four 62-60-2 -3.40 UNITS
Abundy 9-4 +5.35 UNITS
Ace 0-1 -1.32 UNITS
ajt 141-148-9 +15.84 UNITS
alabama dave 0-1 -1.10 UNITS
Alan Boston via Twitter 2-1 +0.90 UNITS
alldaycapper 183-162-12 +6.01 UNITS
Alldaycapper34 55-79-2 -23.14 UNITS
allin1 10-3 +8.30 UNITS
Almost Allright 118-100-4 +14.09 UNITS
Arnold Zwiffel 27-22 +1.15 UNITS
asportsguy 588-524-13 -28.78 UNITS
Avenger 30-19 +10.63 UNITS
avmongoose 35-42 -10.34 UNITS
BadLeroy 108-102-10 -11.30 UNITS
Bagiant 7-9 -0.60 UNITS
Balco 58-58-3 -0.35 UNITS
Baller Dollars 0-1 -1.00 UNITS
BEANTOWNJIM 2-2 +0.02 UNITS
begood1000 3-4-1 -1.20 UNITS
benny0420 0-1 -1.00 UNITS
Biff41 220-217-15 -18.46 UNITS
BigBill365 1-2 -1.30 UNITS
BigDaddy 32-12-1 +14.07 UNITS
BigDeemer 14-23 -11.22 UNITS
BIGGAMBLERZ27 1-1 -0.10 UNITS
Bigrunner 20-31 -9.68 UNITS
billysink 25-38-3 -9.67 UNITS
bimmercando 2-0 +2.00 UNITS
BipolarJJ 2-2 0.00 UNITS
bishqqq 118-134-3 -26.66 UNITS
blueline 1,125-1,161-39 -60.12 UNITS
BLUENATION65 1-1 -0.10 UNITS
bmiller 110-135-6 -22.32 UNITS
bobodad 279-250-4 +29.14 UNITS
BoDallas 2-1 +0.90 UNITS
Bohannon 2-0 +2.50 UNITS
bomzee 537-602-40 -39.52 UNITS
bookbraker 87-70-2 +12.97 UNITS
Boys911 71-27-1 -6.04 UNITS
Braves2629 8-6 +1.50 UNITS
Brayden11 331-372-11 -4.22 UNITS
Brian Laverty 0-2-1 -2.00 UNITS
brians 141-128-8 +2.82 UNITS
Brick 5-5 +2.12 UNITS
Brock 1-5 -3.90 UNITS
brockboogienigh 1-1 -0.45 UNITS
Brock Landers 2-1 +0.90 UNITS
BrockLanders248 12-3 +9.57 UNITS
brokerstip 270-226-8 +26.78 UNITS
BryceTrout 13-9 +1.16 UNITS
Bucky 47-36-1 +7.56 UNITS
Bushay 11-13 -2.24 UNITS
carolinakid 3-1-1 +1.90 UNITS
CASHSTACKER 2-6 -4.45 UNITS
CecTheFleece 77-90-2 -22.52 UNITS
Cent'Anni 3-2 +0.80 UNITS
CHARLIEPEETE 2-1 +0.80 UNITS
cheapseats 106-67 +9.81 UNITS
chickadee 4-6 -0.93 UNITS
Chi_Archie 1-7 -6.10 UNITS
Chi_Dorothy 1-1 +0.57 UNITS
chips1031 1-1 -0.34 UNITS
ChiTownJoe 17-18-1 -1.93 UNITS
Choslamshe 792-730-12 -34.12 UNITS
Claramente 10-12-2 -0.93 UNITS
ComptrBob 460-371-4 +120.03 UNITS
CostcoCousteau 0-0-1 0.00 UNITS
Cristiano 2-0 +2.00 UNITS
Curbes Lurb 18-23 -6.03 UNITS
Daddy Fourbucks 1-1 0.00 UNITS
Dan Tanna 1-2 -1.00 UNITS
DeadBishop 13-11 +1.05 UNITS
Dell Dude 104-934-2 +1,217.91 UNITS (Recordkeeping halted 7/22/25)
dfish 136-166-5 -18.69 UNITS
DFSRookie79 21-19 +0.94 UNITS
dilaudid8 1-0 +1.00 UNITS
Diogenes 62-59-1 -3.01 UNITS
Discreet Cat 84-130-1 -31.86 UNITS
dj destroyer 2-0 +2.35 UNITS
dogball 11-25 -15.43 UNITS
Dog Player 1-2 -1.10 UNITS
DonaldJTrump 0-1 -1.20 UNITS
Don Eagleston 10-9 -1.70 UNITS
Doug Gottlieb 3-4 -1.40 UNITS
d-p 1-2 -1.32 UNITS
Drinkyourmlkshk 93-78-7 +7.70 UNITS
DrunkenGoon 18-19 -3.16 UNITS
dustdevil167 13-16-1 -4.49 UNITS
Dutch 52-43-1 +4.55 UNITS
E$ 726-726-19 +23.00 UNITS
eb765 3-3 -0.30 UNITS
EdTheStatMan 32-30-1 -1.41 UNITS
ejd_5277 55-77-1 -25.99 UNITS
El Chapo 26-37 -9.24 UNITS
el greco 2-7 -5.05 UNITS
elsantoyo 21-9 +10.80 UNITS
E-Money712 3-4 -1.56 UNITS
ERBtheGREAT 42-27 +9.46 UNITS
EyeOnMVC 21-24 +1.60 UNITS
Factorial 14-13 +0.60 UNITS
FairWarning 33-58-1 -32.81 UNITS
Fezzik 37-23-2 +15.32 UNITS
Fezziksports 2-0 +2.00 UNITS
fifty cint 0-1 -1.00 UNITS
Firehorn 18-16 -1.47 UNITS
Fishhead 67-105-3 -36.75 UNITS
flip flops 5-5 -0.36 UNITS
Flipper 39-40-1 +1.12 UNITS
focker 1-0 +1.40 UNITS
Foreleft 51-37-1 +2.43 UNITS
fourthand26 1-1 0.00 UNITS
FrancisVegas 2-3 -1.30 UNITS
Franklinmint 32-31-2 -2.99 UNITS
Gabe 28-10 +5.17 UNITS
Gabe McIntosh 0-2-1 -2.10 UNITS
GameBred 1-2 -1.42 UNITS
Ghostzapper 19-15 +4.29 UNITS
Gotcha 1-2 -1.30 UNITS
gravy 1-0 +1.00 UNITS
groovinmahoovin 1-0 +1.10 UNITS
GusGreenbaum 7-8 -2.55 UNITS
Hangover 73-65-5 +1.00 UNITS
Harold Fuller 6-1 +5.12 UNITS
hcskip 209-227-9 -31.41 UNITS
Heim 1,690-1,480-48 +75.31 UNITS
hels 0-1 -1.10 UNITS
Heisenberg 87-91-9 -10.18 UNITS
Hey Bartender 6-6 -0.58 UNITS
High3rEl3m3nt 31-31-5 -0.64 UNITS
High Times 1-0 +1.00 UNITS
HI McDonough 0-1 -1.00 UNITS
holadai 0-1 -1.00 UNITS
homedog 0-1 -1.06 UNITS
howid 194-193-9 -66.97 UNITS
humboldt cone 29-27-2 +3.40 UNITS
Idiot #1 1-1 -0.10 UNITS
Immanuel Kant 2-1 +0.90 UNITS
Inkwell77 14-21-1 -7.93 UNITS
insomnia 2-3 -1.30 UNITS
IWishIWasAPro 45-37-1 +1.66 UNITS
jack stewart 181-173 -24.38 UNITS
Jacob_Morris 5-7 -2.95 UNITS
James D 4-3 +0.62 UNITS
Jammer 371-371-6 +6.68 UNITS
jasson621 356-388-6 +11.30 UNITS
JavyBaez9 4-5 -1.74 UNITS
Jb777 69-67-1 -8.03 UNITS
jeffksu 4-4 -0.36 UNITS
JHUDad 23-25-1 -8.79 UNITS
Jimmythegreek 1,766-1,870-57 -284.28 UNITS
jincka 26-26-1 +0.95 UNITS
joeturner 8-17 -7.95 UNITS
Joeyfitzclick 0-1 -1.20 UNITS
JoeyGesus 2-1 +0.94 UNITS
John Kelly 1,226-1,149-54 -60.93 UNITS
Johnny Knuckles 13-23 -16.64 UNITS
Johnny LaRue 9-8-1 -1.55 UNITS
JRock7997 0-2 -2.00 UNITS
JTGamble 114-134 -7.76 UNITS
Junkyarddog47 8-5 +2.70 UNITS
justintalk 0-4 -4.30 UNITS
Just Luck 96-77-2 +4.20 UNITS
kainhouse 21-13 +6.90 UNITS
kane 1,086-994-38 +53.25 UNITS (NBA: Pistons OVER 46 wins -115; MLB: Tigers to win AL Central +120)
KevinStott11 256-192-21 +14.53 UNITS
kingfisher14 67-65-5 -2.25 UNITS
kraken 0-1 -1.00 UNITS
Kill Shot 1-2 -1.10 UNITS
kinosh 6-4 +1.64 UNITS
lap18 65-72-1 -0.86 UNITS
lastyle7 26-16 +7.54 UNITS
Lawrence Orbach 10-12-3 -3.25 UNITS
Lefthook 1-1 -2.62 UNITS
LL Kool Jake 2-4 -1.03 UNITS
louisvillekid 979-1,104-45 -138.54 UNITS
MadTiger 19-22 -11.67 UNITS
Mafioso 24-24-4 +4.60 UNITS
Makers 1-0 +562.10 UNITS
Mainehtrain34 0-1 -1.10 UNITS
ManchesterUK 32-45-1 -10.74 UNITS
maxo 1-0 +1.00 UNITS
meldrone 0-1 -1.55 UNITS
MG MAN 34-42 -9.82 UNITS
Micelli 5-3 +1.70 UNITS
michael777 1-0 +1.00 UNITS
Miggytoddbest 104-91-3 +11.40 UNITS
Mighty Maron 8-8 +0.97 UNITS
mikekeenan 2-1 +1.00 UNITS
minah 21-16 +3.00 UNITS
Minnesota Fats 6-10 -4.60 UNITS
Mizuno 11-12-1 -1.80 UNITS
Moldoveanu 28-96 +35.64 UNITS
Mosier 0-2 -2.20 UNITS
mrbowling300 218-252-9 -35.95 UNITS
Mr. Carney 3-10 -6.01 UNITS
Mr_KLC 2-0 +2.00 UNITS
mr merlin 19-20 -3.30 UNITS
Mr. Pink 164-298-5 -11.01 UNITS
MrTop 725-760-17 -46.71 UNITS
Mrs. Seer 40-47 +5.93 UNITS
msudogs 8-7 +0.26 UNITS
munson15 33-47 +7.73 UNITS
Murphy's Best 524-509-15 -26.66 UNITS
