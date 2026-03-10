EOG's Best Bet thread for Tuesday, March 10

John Kelly

John Kelly

Born Gambler
Staff member

Messages
117,345
Post your BEST BET of the day for Tuesday, March 10.

Please include current price and available sports book with all submissions.

EOG Scoreboard
2sweet 0-1 -1.13 UNITS
4625 0-2 -2.20 UNITS
5 star bomb 1-2 -1.15 UNITS
5teamparlay 3-1 +1.90 UNITS
714033 0-2 -2.10 UNITS
938four 62-60-2 -3.40 UNITS
Abundy 9-4 +5.35 UNITS
Ace 0-1 -1.32 UNITS
ajt 141-148-9 +15.84 UNITS
alabama dave 0-1 -1.10 UNITS
Alan Boston via Twitter 2-1 +0.90 UNITS
alldaycapper 183-162-12 +6.01 UNITS
Alldaycapper34 55-79-2 -23.14 UNITS
allin1 10-3 +8.30 UNITS
Almost Allright 118-100-4 +14.09 UNITS
Arnold Zwiffel 27-22 +1.15 UNITS
asportsguy 588-524-13 -28.78 UNITS
Avenger 30-19 +10.63 UNITS
avmongoose 35-42 -10.34 UNITS
BadLeroy 108-102-10 -11.30 UNITS
Bagiant 7-9 -0.60 UNITS
Balco 58-58-3 -0.35 UNITS
Baller Dollars 0-1 -1.00 UNITS
BEANTOWNJIM 2-2 +0.02 UNITS
begood1000 3-4-1 -1.20 UNITS
benny0420 0-1 -1.00 UNITS
Biff41 220-217-15 -18.46 UNITS
BigBill365 1-2 -1.30 UNITS
BigDaddy 32-12-1 +14.07 UNITS
BigDeemer 14-23 -11.22 UNITS
BIGGAMBLERZ27 1-1 -0.10 UNITS
Bigrunner 20-31 -9.68 UNITS
billysink 25-38-3 -9.67 UNITS
bimmercando 2-0 +2.00 UNITS
BipolarJJ 2-2 0.00 UNITS
bishqqq 118-134-3 -26.66 UNITS
blueline 1,125-1,161-39 -60.12 UNITS
BLUENATION65 1-1 -0.10 UNITS
bmiller 110-135-6 -22.32 UNITS
bobodad 279-250-4 +29.14 UNITS
BoDallas 2-1 +0.90 UNITS
Bohannon 2-0 +2.50 UNITS
bomzee 537-602-40 -39.52 UNITS
bookbraker 87-70-2 +12.97 UNITS
Boys911 71-27-1 -6.04 UNITS
Braves2629 8-6 +1.50 UNITS
Brayden11 331-372-11 -4.22 UNITS
Brian Laverty 0-2-1 -2.00 UNITS
brians 141-128-8 +2.82 UNITS
Brick 5-5 +2.12 UNITS
Brock 1-5 -3.90 UNITS
brockboogienigh 1-1 -0.45 UNITS
Brock Landers 2-1 +0.90 UNITS
BrockLanders248 12-3 +9.57 UNITS
brokerstip 270-226-8 +26.78 UNITS
BryceTrout 13-9 +1.16 UNITS
Bucky 47-36-1 +7.56 UNITS
Bushay 11-13 -2.24 UNITS
carolinakid 3-1-1 +1.90 UNITS
CASHSTACKER 2-6 -4.45 UNITS
CecTheFleece 77-90-2 -22.52 UNITS
Cent'Anni 3-2 +0.80 UNITS
CHARLIEPEETE 2-1 +0.80 UNITS
cheapseats 106-67 +9.81 UNITS
chickadee 4-6 -0.93 UNITS
Chi_Archie 1-7 -6.10 UNITS
Chi_Dorothy 1-1 +0.57 UNITS
chips1031 1-1 -0.34 UNITS
ChiTownJoe 17-18-1 -1.93 UNITS
Choslamshe 793-731-12 -34.12 UNITS
Claramente 10-12-2 -0.93 UNITS
ComptrBob 465-382-6 +113.40 UNITS
CostcoCousteau 0-0-1 0.00 UNITS
Cristiano 2-0 +2.00 UNITS
Curbes Lurb 18-23 -6.03 UNITS
Daddy Fourbucks 1-1 0.00 UNITS
Dan Tanna 1-2 -1.00 UNITS
DeadBishop 13-11 +1.05 UNITS
Dell Dude 104-934-2 +1,217.91 UNITS (Recordkeeping halted 7/22/25)
dfish 136-166-5 -18.69 UNITS
DFSRookie79 21-19 +0.94 UNITS
dilaudid8 1-0 +1.00 UNITS
Diogenes 62-59-1 -3.01 UNITS
Discreet Cat 84-130-1 -31.86 UNITS
dj destroyer 2-0 +2.35 UNITS
dogball 11-25 -15.43 UNITS
Dog Player 1-2 -1.10 UNITS
DonaldJTrump 0-1 -1.20 UNITS
Don Eagleston 10-9 -1.70 UNITS
Doug Gottlieb 3-4 -1.40 UNITS
d-p 1-2 -1.32 UNITS
Drinkyourmlkshk 93-78-7 +7.70 UNITS
DrunkenGoon 18-19 -3.16 UNITS
dustdevil167 13-16-1 -4.49 UNITS
Dutch 52-43-1 +4.55 UNITS
E$ 726-726-19 +23.00 UNITS
eb765 3-3 -0.30 UNITS
EdTheStatMan 32-30-1 -1.41 UNITS
ejd_5277 55-77-1 -25.99 UNITS
El Chapo 26-37 -9.24 UNITS
el greco 2-7 -5.05 UNITS
elsantoyo 21-9 +10.80 UNITS
E-Money712 3-4 -1.56 UNITS
ERBtheGREAT 42-27 +9.46 UNITS
EyeOnMVC 21-24 +1.60 UNITS
Factorial 14-13 +0.60 UNITS
FairWarning 33-58-1 -32.81 UNITS
Fezzik 37-23-2 +15.32 UNITS
Fezziksports 2-0 +2.00 UNITS
fifty cint 0-1 -1.00 UNITS
Firehorn 18-16 -1.47 UNITS
Fishhead 67-105-3 -36.75 UNITS
flip flops 5-5 -0.36 UNITS
Flipper 39-40-1 +1.12 UNITS
focker 1-0 +1.40 UNITS
Foreleft 51-37-1 +2.43 UNITS
fourthand26 1-1 0.00 UNITS
FrancisVegas 2-3 -1.30 UNITS
Franklinmint 32-31-2 -2.99 UNITS
Gabe 28-10 +5.17 UNITS
Gabe McIntosh 0-2-1 -2.10 UNITS
GameBred 1-2 -1.42 UNITS
Ghostzapper 19-15 +4.29 UNITS
Gotcha 1-2 -1.30 UNITS
gravy 1-0 +1.00 UNITS
groovinmahoovin 1-0 +1.10 UNITS
GusGreenbaum 7-8 -2.55 UNITS
Hangover 73-65-5 +1.00 UNITS
Harold Fuller 6-1 +5.12 UNITS
hcskip 209-227-9 -31.41 UNITS
Heim 1,708-1,491-48 +84.00 UNITS
hels 0-1 -1.10 UNITS
Heisenberg 87-91-9 -10.18 UNITS
Hey Bartender 6-6 -0.58 UNITS
High3rEl3m3nt 31-31-5 -0.64 UNITS
High Times 1-0 +1.00 UNITS
HI McDonough 0-1 -1.00 UNITS
holadai 0-1 -1.00 UNITS
homedog 0-1 -1.06 UNITS
howid 194-193-9 -66.97 UNITS
humboldt cone 29-27-2 +3.40 UNITS
Idiot #1 1-1 -0.10 UNITS
Immanuel Kant 2-1 +0.90 UNITS
Inkwell77 14-21-1 -7.93 UNITS
insomnia 2-3 -1.30 UNITS
IWishIWasAPro 45-37-1 +1.66 UNITS
jack stewart 187-174 -19.78 UNITS
Jacob_Morris 5-7 -2.95 UNITS
James D 4-3 +0.62 UNITS
Jammer 384-389-6 -0.97 UNITS (NBA: Wemby at 11/1 and Castle at 200/1 to win Finals MVP)
jasson621 356-388-6 +11.30 UNITS
JavyBaez9 4-5 -1.74 UNITS
Jb777 69-67-1 -8.03 UNITS
jeffksu 4-4 -0.36 UNITS
JHUDad 23-25-1 -8.79 UNITS
Jimmythegreek 1,768-1,876-57 -288.98 UNITS
jincka 26-26-1 +0.95 UNITS
joeturner 8-17 -7.95 UNITS
Joeyfitzclick 0-1 -1.20 UNITS
JoeyGesus 2-1 +0.94 UNITS
John Kelly 1,226-1,149-54 -60.93 UNITS
Johnny Knuckles 13-23 -16.64 UNITS
Johnny LaRue 9-8-1 -1.55 UNITS
JRock7997 0-2 -2.00 UNITS
JTGamble 119-143 -12.68 UNITS
Junkyarddog47 8-5 +2.70 UNITS
justintalk 0-4 -4.30 UNITS
Just Luck 96-77-2 +4.20 UNITS
kainhouse 21-13 +6.90 UNITS
kane 1,098-1,000-38 +58.65 UNITS (NBA: Pistons OVER 46 wins -115; MLB: Tigers to win AL Central +120)
KevinStott11 256-192-21 +14.53 UNITS
kingfisher14 67-65-5 -2.25 UNITS
kraken 0-1 -1.00 UNITS
Kill Shot 1-2 -1.10 UNITS
kinosh 6-4 +1.64 UNITS
lap18 65-72-1 -0.86 UNITS
lastyle7 26-16 +7.54 UNITS
Lawrence Orbach 10-12-3 -3.25 UNITS
Lefthook 1-1 -2.62 UNITS
LL Kool Jake 2-4 -1.03 UNITS
louisvillekid 979-1,104-45 -138.54 UNITS
MadTiger 19-22 -11.67 UNITS
Mafioso 24-24-4 +4.60 UNITS
Makers 1-0 +562.10 UNITS
Mainehtrain34 0-1 -1.10 UNITS
ManchesterUK 32-45-1 -10.74 UNITS
maxo 1-0 +1.00 UNITS
meldrone 0-1 -1.55 UNITS
MG MAN 34-42 -9.82 UNITS
Micelli 5-3 +1.70 UNITS
michael777 1-0 +1.00 UNITS
Miggytoddbest 104-91-3 +11.40 UNITS
Mighty Maron 8-8 +0.97 UNITS
mikekeenan 2-1 +1.00 UNITS
minah 21-16 +3.00 UNITS
Minnesota Fats 6-10 -4.60 UNITS
Mizuno 11-12-1 -1.80 UNITS
Moldoveanu 28-96 +35.64 UNITS
Mosier 0-2 -2.20 UNITS
mrbowling300 218-252-9 -35.95 UNITS
Mr. Carney 3-10 -6.01 UNITS
Mr_KLC 2-0 +2.00 UNITS
mr merlin 19-20 -3.30 UNITS
Mr. Pink 164-298-5 -11.01 UNITS
MrTop 725-760-17 -46.71 UNITS
Mrs. Seer 40-47 +5.93 UNITS
msudogs 8-7 +0.26 UNITS
munson15 33-47 +7.73 UNITS
Murphy's Best 529-513-15 -26.03 UNITS
 
nedrow9 263-364-4 -36.33 UNITS
Neveragain 451-411-23 +20.96 UNITS
njdave 153-139-5 +1.15 UNITS
No Coincidences 0-1 -1.10 UNITS
noogneknurd 2-2 -0.51 UNITS
NowshesmyRuca 861-794-16 +67.38 UNITS (NBA: Nuggets to win title +809)
nut6 15-23 -10.49 UNITS
nydoc 4-8 -3.50 UNITS
OmniscientNewt 1-2 -1.43 UNITS
oneman 1-0 +1.00 UNITS
ouch 20-16 +2.22 UNITS
Paleface 78-82-1 -0.87 UNITS
papa5 98-105-4 -17.00 UNITS
pantherman 0-1 -1.00 UNITS
parlayguy 6-12 -6.70 UNITS
parlaynow 134-194-6 -49.49 UNITS
Patkeats 0-3 -3.25 UNITS
Patrick McIrish 96-82-3 +5.52 UNITS
pbovi 23-133 +13.75 UNITS
peach 30-45-1 -11.02 UNITS
pete mcmeat 11-21-1 +14.45 UNITS
Pickman Jones 173-223-9 -20.05 UNITS (Cricket World Cup parlay: Australia to win Group B and England to win Group C -141)
picksproprospector 1-0 +1.00 UNITS
Pick Savvy 79-89-4 -8.65 UNITS
Pigpen 82-157 -48.82 UNITS
pinnacle420 3-10-1 -8.81 UNITS
pippy 11-14 -4.62 UNITS
PO69 1-5-1 -4.32 UNITS
Pocket Lint 1-1 +0.18 UNITS
pocketheadies 121-132-4 -15.84 UNITS
premierperhead 0-2 -2.30 UNITS
pro analyser 488-481-20 -7.96 UNITS (NHL: Lightning UNDER 105 points -110)
PtSpreadHijinks 72-61-3 +15.11 UNITS
puckhandler 554-802-12 +6.74 UNITS (NHL: Jets at 20/1 to win the Stanley Cup and 20/1 to win President's Cup)
pudgeman11 133-118-10 +10.51 UNITS
Quantum Leap 5-5 -0.40 UNITS
Railbird 695-626-15 +94.08 UNITS (Politics: Katie Porter +395 and Eric Swalwell +110 to be the next California governor; Gavin Newsom to win the presidency in 2028 +500))
RAININTHREES 228-216-17+28.72 UNITS
Ray Luca 20-46-1 -13.75 UNITS
rdalert447 63-727 -76.19 UNITS
RDTrains 179-180-5 -10.40 UNITS
READY FREDDY 57-44-1 +25.99 UNITS
rico1 206-445-13 -30.29 UNITS
roachman 0-1 -1.00 UNITS
Roaming Vegas 1-2-1 -0.95 UNITS
Roxxyfish 69-48-1 +17.00 UNITS
royboy 3-4 -0.40 UNITS
schlep66 172-170-7 -24.84 UNITS
Schouest 2-2 -0.54 UNITS
Scooper 59-45-1 +8.75 UNITS
Scratch 0-2 -2.20 UNITS
Screw Andrews 171-208-7 -27.21 UNITS
scrimmage 399-712-5 -87.49 UNITS
Seahawkharry 0-1 -1.05 UNITS
Seanie Mac 8-9 -1.78 UNITS
sexyandiknowit 24-26 +0.78 UNITS
shackfu99 3-2 -0.58 UNITSc
sharky99 183-142-15 +24.66 UNITS
Sharp Square 13-18-1 -6.24 UNITS
sherwood88 1-0 +1.00 UNITS
shooterman 0-1 -1.00 UNITS
skullf 1-2-1 -1.20 UNITS
Slaythebook28 4-5 -1.50 UNITS
Sleepy 35-47-1 -18.87 UNITS
Slippery Pete 13-15-1 -2.08 UNITS
Slyone66 428-409-23 -7.04 UNITS
smartymarty 4-2 +1.45 UNITS
smartz 554-627-16 -8.98 UNITS
Sol Diablo 1-0 +1.00 UNITS
southerncoach 2-4 -2.40 UNITS
splooge 0-2 -2.7 UNITS
Sport Sullivan 7-8 +6.95 UNITS
Sportsrmylife 394-382-22 -27.62 UNITS
SpottedCow 3-1-1 +1.90 UNITS
SSI 3-7 -4.80 UNITS
stevek173 0-1 -1.00 UNITS
Stevo 4-5-1 -1.29 UNITS
sunnyisle 1-2 -0.93 UNITS
svbettor 78-52-3 +20.25 UNITS
sweeper 0-1 -1.10 UNITS
tbird 24-26 -4.21 UNITS
Teddy kgb 96-86-4 +22.15 UNITS
Terpsfan26 46-46-8 -5.00 UNITS
Tesco Vee 0-4 -4.35 UNITS
TEXED 132-133-5 -13.77 UNITS
ThatNegroJ 3-1 +1.94 UNITS
Thebrush5 9-14-2 -5.10 UNITS
thecentaur 0-1 -1.03 UNITS
thekeyman 0-1 -1.10 UNITS
TheGuesser 1-0 +1.40 UNITS
thenatti 22-26 -7.20 UNITS
Theodore Bagwell 1-1 -0.05 UNITS
TheOnlyP 1-2 -1.00 UNITS
TheRef 49-30-2 +12.42 UNITS
TheShow33 10-11-1 +4.15 UNITS
The Seer 46-70 -5.41 UNITS
The Wizard 0-1-1 -1.35 UNITS
Timetopay 3-2 +0.70 UNITS
Tim Patterson 10-18-1 -9.73 UNITS
tnvolfan 5-6 -3.06 UNITS
Toby Tyler 215-200-8 +15.69 UNITS
TonyMar 536-778-16 -52.38 UNITS
TrailerParkBoys 0-1 -1.26 UNITS
trytrytry 365-708-9 -0.39 UNITS
ttaylor89 39-47-2 -2.81 UNITS
turksure 60-71-2 -16.04 UNITS
tvrw34243 288-258-27 +9.88 UNITS
UkbetTips 2-1 +0.90 UNITS
UNSPRTNGBHVR 11-2 +8.31 UNITS
Valuist 179-163-13 -1.21 UNITS
Vegashtrain 17-16-2 +0.20 UNITS
Vegas Sharp 22-24-1 -2.11 UNITS
VEGAS VERN 3-0 +3.05 UNITS
Vegas Vic 47-54-4 -6.32 UNITS
Viejo Dinosaur 128-141-3 -1.73 UNITS (Politics: Gavin Newsome at 15/1 to win the 2028 presidential election)
Viet 2-0 +2.00 UNITS
Vinnie Vegas 3-7 -2.90 UNITS
vitalyo 2-1 +0.90 UNITS
waco 110-82-4 +22.39 UNITS
Wade 311-422-41 -27.14 UNITS
wall st 2-4 -2.40 UNITS
wantitall4moi 0-2 -2.27 UNITS
Way-E-Waz 0-1 -1.00 UNITS
Waz 0-1 -1.00 UNITS
wheat king 15-11-3 +3.44 UNITS
WildBill 42-39-1 +0.93 UNITS
Willy Loman 20-20 -0.85 UNITS
Winkyduck 1424-2060-115 -14.68 UNITS
wirelessjava 1-2 -1.22 UNITS
wiskers 419-661-16 -27.30 UNITS
Woodrow Wilson 110-79-1 +34.26 UNITS
X-Files 12-2 +10.00 UNITS
yisman 549-364-21 +19.83 UNITS
ZzyzxRoad 1,087-938-39 +85.98 UNITS
 
Jammer 384-389-6 -0.97 UNITS (NBA: Wemby at 11/1 and Castle at 200/1 to win Finals MVP)

ZzyzxRoad 1,087-938-39 +85.98 UNITS
 
world baseball classic

japan -7500 bovada (eazy money pinny has -15000)

mr kelly comes through with the scoreboard!
 
I was surprised to see that you are underwater. All that tough talk and you are negative. Hopefully the $1000 for your stupid contest is secured. You will end up losing it. Just bet Zzz's picks to get back up. Won't get his #'s. :-)
 
UK Sedgefield PArk Race 5 WIn #3
3-1 ante post PPower
M: 3
-
Tanking Along
Bay, Gelding, 7 yrs (IRE)
B Hughes
Patrick Neville
Walk In The Park (IRE)
Myska (IRE)
 
JK lets Birdie's fake Gonzaga -6 line stand in be best. He will say he'll wait for final score and make a ruling if Gonzaga wins by exactly 6. He'll also give Birdie a fake warning to post real lines.
 
John Kelly said:
Railbird 695-624-15 +96.08 UNITS (Two Super Bowl national anthem props went ungraded (please advise, Birdie);
Click to expand...
Just mark them as losers. Whatever he bet, had they won, you know he would have let you know immediately. Here we are weeks after the game and he hasn't said anything, that tells you all you need to know John. Of course you could just take the CBob route and fraudulently give him the two winners anyway
 
kane said:
Just mark them as losers. Whatever he bet, had they won, you know he would have let you know immediately. Here we are weeks after the game and he hasn't said anything, that tells you all you need to know John. Of course you could just take the CBob route and fraudulently give him the two winners anyway
Click to expand...

Done deal.
 
