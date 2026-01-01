Jeff's top 100

railbird
1 Indiana A = 95.97 13 0 73.02( 41) 2 0 | 5 0 | 93.73 3 | 95.88 3 | 104.95 1 | 112.10 2 BIG TEN (A)
2 Ohio State A = 94.81 12 2 76.61( 11) 0 2 | 5 2 | 94.37 1 | 96.34 1 | 98.75 4 | 101.11 4 BIG TEN (A)
3 Notre Dame A = 94.40 10 2 73.34( 38) 0 1 | 1 2 | 93.74 2 | 94.70 4 | 99.69 3 | 105.04 3 I-A IND. (A)
4 Oregon A = 94.23 12 1 76.59( 12) 0 1 | 5 1 | 93.60 4 | 96.29 2 | 97.75 5 | 99.72 6 BIG TEN (A)
5 Texas Tech A = 92.97 12 1 69.10( 66) 1 0 | 3 0 | 90.55 6 | 91.50 7 | 104.61 2 | 113.49 1 BIG 12 (A)
6 Miami-Florida A = 92.31 12 2 76.30( 15) 2 0 | 3 2 | 91.59 5 | 93.46 6 | 96.20 6 | 100.73 5 ACC (A)
7 Georgia A = 90.12 12 1 75.87( 19) 2 1 | 5 1 | 89.96 7 | 94.62 5 | 90.48 9 | 92.62 10 SEC (A)
8 Mississippi A = 87.94 12 1 72.22( 49) 0 1 | 2 1 | 87.57 9 | 90.58 8 | 88.95 11 | 92.12 11 SEC (A)
9 Alabama A = 87.47 11 3 78.90( 4) 1 1 | 7 2 | 88.73 8 | 90.47 9 | 86.70 14 | 87.27 15 SEC (A)
10 Utah A = 87.29 11 2 71.15( 57) 0 1 | 0 2 | 86.32 13 | 86.05 12 | 93.29 7 | 98.12 7 BIG 12 (A)
College Football 2025 ratings through games of 2025 December 31 Wednesday - Week 19 - HAPPY NEW YEAR!
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 3.10] [ 2.93] [ 2.93] [ 3.42] [ 3.42]
11 Texas A = 86.50 10 3 75.99( 18) 0 2 | 4 2 | 86.59 12 | 89.39 11 | 86.46 15 | 86.64 16 SEC (A)
12 Penn State A = 86.21 7 6 74.89( 28) 0 3 | 1 4 | 87.34 10 | 85.79 14 | 88.13 13 | 87.77 14 BIG TEN (A)
13 Texas A&M A = 85.91 11 2 76.34( 14) 1 1 | 4 2 | 87.05 11 | 90.33 10 | 83.89 18 | 82.75 22 SEC (A)
14 Iowa A = 85.91 9 4 76.58( 13) 0 2 | 2 3 | 85.05 16 | 85.03 16 | 90.75 8 | 93.50 8 BIG TEN (A)
15 Vanderbilt A = 85.64 10 3 74.94( 27) 0 1 | 4 3 | 85.17 14 | 85.57 15 | 88.74 12 | 91.61 12 SEC (A)
16 Washington A = 85.07 9 4 72.64( 44) 0 2 | 1 3 | 85.13 15 | 83.18 19 | 90.06 10 | 92.77 9 BIG TEN (A)
17 Oklahoma A = 83.93 10 3 77.41( 8) 1 2 | 6 3 | 84.87 17 | 86.05 13 | 82.95 21 | 83.24 21 SEC (A)
18 Southern California A = 83.37 9 4 74.62( 31) 0 2 | 2 3 | 83.61 18 | 84.00 18 | 84.24 17 | 84.88 19 BIG TEN (A)
19 BYU A = 82.54 12 2 75.00( 26) 1 2 | 2 2 | 81.15 25 | 84.37 17 | 83.86 19 | 85.37 17 BIG 12 (A)
20 SMU A = 82.30 8 4 70.16( 62) 1 0 | 3 0 | 82.51 19 | 82.50 20 | 83.37 20 | 85.10 18 ACC (A)
College Football 2025 ratings through games of 2025 December 31 Wednesday - Week 19 - HAPPY NEW YEAR!
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT | STRONG RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 3.10] [ 2.93] [ 2.93] [ 3.42] [ 3.42]
21 Michigan A = 80.80 9 4 75.57( 21) 0 1 | 1 4 | 81.32 24 | 82.48 21 | 79.63 25 | 78.08 37 BIG TEN (A)
22 Missouri A = 80.75 8 5 73.60( 36) 0 1 | 1 4 | 81.54 22 | 80.87 25 | 80.87 23 | 80.94 26 SEC (A)
23 Tennessee A = 80.51 8 5 72.61( 45) 0 2 | 0 5 | 82.05 20 | 81.86 23 | 78.62 30 | 76.74 41 SEC (A)
24 James Madison A = 79.95 12 2 62.61( 93) 0 1 | 0 2 | 79.57 29 | 79.79 27 | 81.51 22 | 83.62 20 SUN BELT EAST (A)
25 Louisville A = 79.88 9 4 71.96( 54) 1 0 | 2 2 | 80.67 26 | 81.91 22 | 77.89 32 | 77.09 40 ACC (A)
26 Arizona A = 79.55 9 3 70.30( 61) 0 0 | 0 1 | 78.28 35 | 77.60 36 | 85.10 16 | 90.11 13 BIG 12 (A)
27 LSU A = 79.37 7 6 76.99( 10) 0 2 | 1 5 | 80.65 27 | 81.38 24 | 76.78 37 | 74.07 51 SEC (A)
28 Auburn A = 79.31 5 7 75.44( 22) 0 2 | 0 6 | 81.50 23 | 77.80 34 | 79.63 26 | 79.02 30 SEC (A)
29 Clemson A = 79.25 7 6 72.45( 48) 0 0 | 1 3 | 81.62 21 | 78.99 29 | 77.86 33 | 77.27 38 ACC (A)
30 Illinois A = 79.05 9 4 75.23( 25) 0 2 | 2 3 | 78.83 31 | 80.09 26 | 78.79 28 | 78.88 32 BIG TEN (A)
