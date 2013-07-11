Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids
The guy didn't exactly have a stellar career....done at 28
John Loy Rocker
Position
: Pitcher
Bats:
Right, Throws:
Left
Height:
6' 4", Weight:
210 lb.
Born: October 17
, 1974
in Statesboro, GA
(Age 38)
High School: First Presbyterian Day School (Macon, GA)
Drafted
by the Atlanta Braves
in the 18th round
of the 1993 amateur draft.
Signed
August 23, 1993. (All Transactions
)
Debut: May 5, 1998
(Age 23)
Teams
(by GP): Braves/Indians/Rangers/DevilRays 1998-2003
Agents
: Randy Hendricks,Alan Hendricks
[*]
Final Game: May 14, 2003
(Age 28)
About biographical information
49
49
49
48
? ?
[TABLE="class: sortable stats_table row_summable"]
[TH="class: tooltip sort_default_asc show_partial_when_sorting, align: left"]Year[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc show_partial_when_sorting, align: center"]Age[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc show_partial_when_sorting, align: center"]Tm[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc, align: center"]Lg[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]W[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]L[/TH]
[TH="class: tooltip hide_non_quals, align: center"]W-L%[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc hide_non_quals, align: center"]ERA[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]G[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]GS[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]GF[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]CG[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]SHO[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]SV[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]IP[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]H[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]R[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]ER[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]HR[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]BB[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]IBB[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]SO[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]HBP[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]BK[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]WP[/TH]
[TH="class: tooltip, align: center"]BF[/TH]
[TH="class: tooltip hide_non_quals, align: center"]ERA+[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc hide_non_quals, align: center"]WHIP[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc hide_non_quals, align: center"]H/9[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc hide_non_quals, align: center"]HR/9[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc hide_non_quals, align: center"]BB/9[/TH]
[TH="class: tooltip hide_non_quals, align: center"]SO/9[/TH]
[TH="class: tooltip hide_non_quals, align: center"]SO/BB[/TH]
[TH="class: tooltip sort_default_asc show_partial_when_sorting, align: center"]Awards[/TH]
|ATL
[TD="align: left"]1998[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: left"]
|NL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"].250[/TD]
[TD="align: right"]2.13[/TD]
[TD="align: right"]47[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]16[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]38.0[/TD]
[TD="align: right"]22[/TD]
[TD="align: right"]10[/TD]
[TD="align: right"]9[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]22[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]42[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: right"]156[/TD]
[TD="align: right"]197[/TD]
[TD="align: right"]1.158[/TD]
[TD="align: right"]5.2[/TD]
[TD="align: right"]0.9[/TD]
[TD="align: right"]5.2[/TD]
[TD="align: right"]9.9[/TD]
[TD="align: right"]1.91[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|ATL
[TD="align: left"]1999[/TD]
[TD="align: right"]24[/TD]
[TD="align: left"]
|NL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"].444[/TD]
[TD="align: right"]2.49[/TD]
[TD="align: right"]74[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]61[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]38[/TD]
[TD="align: right"]72.1[/TD]
[TD="align: right"]47[/TD]
[TD="align: right"]24[/TD]
[TD="align: right"]20[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]37[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]104[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]7[/TD]
[TD="align: right"]301[/TD]
[TD="align: right"]181[/TD]
[TD="align: right"]1.161[/TD]
[TD="align: right"]5.8[/TD]
[TD="align: right"]0.6[/TD]
[TD="align: right"]4.6[/TD]
[TD="align: right"]12.9[/TD]
[TD="align: right"]2.81[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|ATL
[TD="align: left"]2000[/TD]
[TD="align: right"]25[/TD]
[TD="align: left"]
|NL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"].333[/TD]
[TD="align: right"]2.89[/TD]
[TD="align: right"]59[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]41[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]24[/TD]
[TD="align: right"]53.0[/TD]
[TD="align: right"]42[/TD]
[TD="align: right"]25[/TD]
[TD="align: right"]17[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]48[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]77[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]251[/TD]
[TD="align: right"]160[/TD]
[TD="align: right"]1.698[/TD]
[TD="align: right"]7.1[/TD]
[TD="align: right"]0.8[/TD]
[TD="align: right"]8.2[/TD]
[TD="align: right"]13.1[/TD]
[TD="align: right"]1.60[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="align: left"]2001[/TD]
[TD="align: right"]26[/TD]
[TD="align: left"]TOT[/TD]
[TD="align: left"]MLB[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]9[/TD]
[TD="align: right"].357[/TD]
[TD="align: right"]4.32[/TD]
[TD="align: right"]68[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]48[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: right"]66.2[/TD]
[TD="align: right"]58[/TD]
[TD="align: right"]36[/TD]
[TD="align: right"]32[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]41[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]79[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]300[/TD]
[TD="align: right"]104[/TD]
[TD="align: right"]1.485[/TD]
[TD="align: right"]7.8[/TD]
[TD="align: right"]0.5[/TD]
[TD="align: right"]5.5[/TD]
[TD="align: right"]10.7[/TD]
[TD="align: right"]1.93[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|ATL
[TD="align: left"]2001[/TD]
[TD="align: right"]26[/TD]
[TD="align: left"]
|NL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"].500[/TD]
[TD="align: right"]3.09[/TD]
[TD="align: right"]30[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]28[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]19[/TD]
[TD="align: right"]32.0[/TD]
[TD="align: right"]25[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: right"]11[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]16[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]36[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]135[/TD]
[TD="align: right"]145[/TD]
[TD="align: right"]1.281[/TD]
[TD="align: right"]7.0[/TD]
[TD="align: right"]0.6[/TD]
[TD="align: right"]4.5[/TD]
[TD="align: right"]10.1[/TD]
[TD="align: right"]2.25[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|CLE
[TD="align: left"]2001[/TD]
[TD="align: right"]26[/TD]
[TD="align: left"]
|AL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]7[/TD]
[TD="align: right"].300[/TD]
[TD="align: right"]5.45[/TD]
[TD="align: right"]38[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]20[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]34.2[/TD]
[TD="align: right"]33[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: right"]21[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]25[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]43[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: right"]165[/TD]
[TD="align: right"]83[/TD]
[TD="align: right"]1.673[/TD]
[TD="align: right"]8.6[/TD]
[TD="align: right"]0.5[/TD]
[TD="align: right"]6.5[/TD]
[TD="align: right"]11.2[/TD]
[TD="align: right"]1.72[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|TEX
[TD="align: left"]2002[/TD]
[TD="align: right"]27[/TD]
[TD="align: left"]
|AL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"].400[/TD]
[TD="align: right"]6.66[/TD]
[TD="align: right"]30[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]10[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]24.1[/TD]
[TD="align: right"]29[/TD]
[TD="align: right"]19[/TD]
[TD="align: right"]18[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]30[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]114[/TD]
[TD="align: right"]72[/TD]
[TD="align: right"]1.726[/TD]
[TD="align: right"]10.7[/TD]
[TD="align: right"]1.8[/TD]
[TD="align: right"]4.8[/TD]
[TD="align: right"]11.1[/TD]
[TD="align: right"]2.31[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|TBD
[TD="align: left"]2003[/TD]
[TD="align: right"]28[/TD]
[TD="align: left"]
|AL
[/TD]
[TD="align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"]9.00[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]1.0[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: right"]66[/TD]
[TD="align: right"]5.000[/TD]
[TD="align: right"]18.0[/TD]
[TD="align: right"]0.0[/TD]
[TD="align: right"]27.0[/TD]
[TD="align: right"]0.0[/TD]
[TD="align: right"]0.00[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]6 Yrs[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: right"]22[/TD]
[TD="align: right"].371[/TD]
[TD="align: right"]3.42[/TD]
[TD="align: right"]280[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]176[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]88[/TD]
[TD="align: right"]255.1[/TD]
[TD="align: right"]200[/TD]
[TD="align: right"]115[/TD]
[TD="align: right"]97[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: right"]164[/TD]
[TD="align: right"]17[/TD]
[TD="align: right"]332[/TD]
[TD="align: right"]12[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]29[/TD]
[TD="align: right"]1130[/TD]
[TD="align: right"]132[/TD]
[TD="align: right"]1.426[/TD]
[TD="align: right"]7.0[/TD]
[TD="align: right"]0.8[/TD]
[TD="align: right"]5.8[/TD]
[TD="align: right"]11.7[/TD]
[TD="align: right"]2.02[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
|162 Game Avg.
[TD="colspan: 4, align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"].371[/TD]
[TD="align: right"]3.42[/TD]
[TD="align: right"]68[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]43[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]21[/TD]
[TD="align: right"]62[/TD]
[TD="align: right"]49[/TD]
[TD="align: right"]28[/TD]
[TD="align: right"]24[/TD]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: right"]40[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]81[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]7[/TD]
[TD="align: right"]274[/TD]
[TD="align: right"]132[/TD]
[TD="align: right"]1.426[/TD]
[TD="align: right"]7.0[/TD]
[TD="align: right"]0.8[/TD]
[TD="align: right"]5.8[/TD]
[TD="align: right"]11.7[/TD]
[TD="align: right"]2.02[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]ATL (4 yrs)[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: right"]12[/TD]
[TD="align: right"].400[/TD]
[TD="align: right"]2.63[/TD]
[TD="align: right"]210[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]146[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]83[/TD]
[TD="align: right"]195.1[/TD]
[TD="align: right"]136[/TD]
[TD="align: right"]72[/TD]
[TD="align: right"]57[/TD]
[TD="align: right"]16[/TD]
[TD="align: right"]123[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: right"]259[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: right"]843[/TD]
[TD="align: right"]170[/TD]
[TD="align: right"]1.326[/TD]
[TD="align: right"]6.3[/TD]
[TD="align: right"]0.7[/TD]
[TD="align: right"]5.7[/TD]
[TD="align: right"]11.9[/TD]
[TD="align: right"]2.11[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]TBD (1 yr)[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"]9.00[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]1.0[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: right"]66[/TD]
[TD="align: right"]5.000[/TD]
[TD="align: right"]18.0[/TD]
[TD="align: right"]0.0[/TD]
[TD="align: right"]27.0[/TD]
[TD="align: right"]0.0[/TD]
[TD="align: right"]0.00[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]TEX (1 yr)[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"].400[/TD]
[TD="align: right"]6.66[/TD]
[TD="align: right"]30[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]10[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]24.1[/TD]
[TD="align: right"]29[/TD]
[TD="align: right"]19[/TD]
[TD="align: right"]18[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: right"]1[/TD]
[TD="align: right"]30[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]114[/TD]
[TD="align: right"]72[/TD]
[TD="align: right"]1.726[/TD]
[TD="align: right"]10.7[/TD]
[TD="align: right"]1.8[/TD]
[TD="align: right"]4.8[/TD]
[TD="align: right"]11.1[/TD]
[TD="align: right"]2.31[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]CLE (1 yr)[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]7[/TD]
[TD="align: right"].300[/TD]
[TD="align: right"]5.45[/TD]
[TD="align: right"]38[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]20[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]34.2[/TD]
[TD="align: right"]33[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: right"]21[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]25[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]43[/TD]
[TD="align: right"]3[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: right"]165[/TD]
[TD="align: right"]83[/TD]
[TD="align: right"]1.673[/TD]
[TD="align: right"]8.6[/TD]
[TD="align: right"]0.5[/TD]
[TD="align: right"]6.5[/TD]
[TD="align: right"]11.2[/TD]
[TD="align: right"]1.72[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]NL (4 yrs)[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: right"]12[/TD]
[TD="align: right"].400[/TD]
[TD="align: right"]2.63[/TD]
[TD="align: right"]210[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]146[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]83[/TD]
[TD="align: right"]195.1[/TD]
[TD="align: right"]136[/TD]
[TD="align: right"]72[/TD]
[TD="align: right"]57[/TD]
[TD="align: right"]16[/TD]
[TD="align: right"]123[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[TD="align: right"]259[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]23[/TD]
[TD="align: right"]843[/TD]
[TD="align: right"]170[/TD]
[TD="align: right"]1.326[/TD]
[TD="align: right"]6.3[/TD]
[TD="align: right"]0.7[/TD]
[TD="align: right"]5.7[/TD]
[TD="align: right"]11.9[/TD]
[TD="align: right"]2.11[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[TD="colspan: 4, align: left"]AL (3 yrs)[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]10[/TD]
[TD="align: right"].333[/TD]
[TD="align: right"]6.00[/TD]
[TD="align: right"]70[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]30[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]0[/TD]
[TD="align: right"]5[/TD]
[TD="align: right"]60.0[/TD]
[TD="align: right"]64[/TD]
[TD="align: right"]43[/TD]
[TD="align: right"]40[/TD]
[TD="align: right"]7[/TD]
[TD="align: right"]41[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]73[/TD]
[TD="align: right"]4[/TD]
[TD="align: right"]2[/TD]
[TD="align: right"]6[/TD]
[TD="align: right"]287[/TD]
[TD="align: right"]78[/TD]
[TD="align: right"]1.750[/TD]
[TD="align: right"]9.6[/TD]
[TD="align: right"]1.1[/TD]
[TD="align: right"]6.2[/TD]
[TD="align: right"]11.0[/TD]
[TD="align: right"]1.78[/TD]
[TD="align: left"][/TD]
[/TABLE]
