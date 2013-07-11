John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

I agree...For some reason I won more $$ during the steriod era.

Former major-league reliever John Rocker, who, you'll recall, has always been rather promiscuous with his opinions, recently made an appearance on Cleveland's 92.3 The Fan and had this to say about the none-too-mourned "steroid era" in baseball:
"Honestly, and this may go against what some people think from an ethical standpoint, I think it was the better game. At the end of the day when people are paying their $80, $120 whatever it may be, to buy their ticket and come watch that game, it's almost like the circus is in town. They are paid to be entertained. They wanna see some clown throw a fastball 101 mph and some other guy hit it 500 feet. That's entertainment. You're paying to be entertained.
"And was there anything more entertaining than 1998 ? I don't care how each man got there ? was there anything more entertaining than 1998??watching Sammy Sosa and Mark McGuire chase 61 home runs?
"That was a mesmerizing time for every baseball fan out there?the people were getting their money's worth."
Rocker, of course, was part of that era, pitching from 1998-2003 and even, by his own admission, using performance-enhancing drugs during his playing days.
As for the larger point Rocker is making, I disagree. Look, it's hard to find anyone less outraged by PED use than I am, but I enjoy the moderated run-scoring levels of the current game compared to the late 1990s and early 2000s. What we have now is, in my mind, a pleasing mix of pitching, offense and power. (I would add "defense" to that previous list, but these days we have a bit too many strikeouts for my tastes.) I don't pine for the 10-8 games of a generation prior. Not that any of this is entirely attributable to PED use or the decline thereof.
MLB's rising revenues, both in gross terms and inflation-adjusted, also suggest the paying customer isn't exactly turned off by the current balance of the game.
 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

You shouldn't have to use steroids just to get to the big leagues....just because everybody else is on something.

It's not fair and that is your shot at making millions....so you have to do it if most everybody else is doing it.

Scoring can be increased ( if that is the goal) by bringing in the fences, using a livelier ball. loweing the mound, etc.

These PED users need to be suspended 100 games for 1st offense and 500 games ( career ender) for a 2nd offense.
 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

So, in the mind of an admitted rule breaker...he can justify his rule breaking because "it made the game better"

Sorry, what it did was provide an uneven field..those who cheated gained an edge..those that didnt suffered in lost chances and income.

Gotta agree here..100 game bans for proven cheaters..50 and a lax policy is just too weak.

Right now there are 15 guys on a minor league roster waiting for 1 major leaguer to get busted and suspended. If you cant play by the rules..tgere are guys that will.

I rarely look to John Rocker for wisdom - guy wasnt known as an exceptionally bright chap on the teams he played for..and that was amongst some true morons for teamates.
 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

The guy didn't exactly have a stellar career....done at 28



Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

As to the current state of the game...its cyclical..in the late 80s, everyone wanted to be like Mike...NBA was booming..now only true die hards can watch a non premier NBA game in the regular season.

NFL rules the roost...it will change. Baseball has dropped and risen in popularity just like every other sport. If you think baseball is bad..how do you think Boxing purist feel? Sport is getting crushed...Golf and Tennis same deal..they come and go with the next phenom. Baseball will find its next Griffey Jr and will be back on top in 5 years or so.
 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

I'm not so sure about MLB making a comeback. I see an awful lot of empty seats at games I watch on TV ( mostly NYY) The ticket prices for sports and concerts have gotten out of hand and you really shouldn't blow money on this stuff unless you make six figures, especially if you have kids.

Spending hundreds of dollars for a middle class family of four to go to a 3 hour baseball game is just irresponsible financially. Go to AAA games instead. Seriously going to a place like Yankees stadium with good seats is a once in a lifetime event ( like seeing the Rolling Stones)....or it should be unless you are rich....pretty much the same for most sporting events and concerts.
 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

djefferis said:
As to the current state of the game...its cyclical..in the late 80s, everyone wanted to be like Mike...NBA was booming..now only true die hards can watch a non premier NBA game in the regular season.

NFL rules the roost...it will change. Baseball has dropped and risen in popularity just like every other sport. If you think baseball is bad..how do you think Boxing purist feel? Sport is getting crushed...Golf and Tennis same deal..they come and go with the next phenom. Baseball will find its next Griffey Jr and will be back on top in 5 years or so.
Click to expand...


 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

Baseball sucks, the percentage of the population who gives a shit about the sport and who wins the Series is at an all time low. People will still watch in summer, but once September comes around you almost forget they are still playing.

Baseball is a form of entertainment. Fans pay to see something fun. They don't really give a shit about the roids or the concussions. Only all these purists care about the integrity, but it's the casual fans who fill more seats and turn on more TVs. So despise Rocker all you want and he is pretty despicable, but he is right.
 
Re: John Rocker: Baseball was a 'better game' with steroids

I thought that guy was dead.
 
