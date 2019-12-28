Kyrie Irving

B

boston massacre

EOG Dedicated
#1
#1
WHAT THE FUCK IS THE MATTER WITH THIS GUY ?

OUT 17 GAMES AND COUNTING.

SHOULDER IMPINGEMENT. WHAT THE FUCK IS THAT ?

NO HEART.

NO WILL.

BEST THING THAT EVER HAPPENED TO THE CELTICS, WAS THIS GUY GETTING THE FUCK OUT OF TOWN.

NOTHING BUT A GUTLESS DISTRACTION.

BROOKLYN OWNER PAYING THIS GUTLESS CREEP 32 MILLION THIS YEASR.
 
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