Kyrie Irving

boston massacre
EOG Dedicated
WHAT THE FUCK IS THE MATTER WITH THIS GUY ?
OUT 17 GAMES AND COUNTING.
SHOULDER IMPINGEMENT. WHAT THE FUCK IS THAT ?
NO HEART.
NO WILL.
BEST THING THAT EVER HAPPENED TO THE CELTICS, WAS THIS GUY GETTING THE FUCK OUT OF TOWN.
NOTHING BUT A GUTLESS DISTRACTION.
BROOKLYN OWNER PAYING THIS GUTLESS CREEP 32 MILLION THIS YEASR.
OUT 17 GAMES AND COUNTING.
SHOULDER IMPINGEMENT. WHAT THE FUCK IS THAT ?
NO HEART.
NO WILL.
BEST THING THAT EVER HAPPENED TO THE CELTICS, WAS THIS GUY GETTING THE FUCK OUT OF TOWN.
NOTHING BUT A GUTLESS DISTRACTION.
BROOKLYN OWNER PAYING THIS GUTLESS CREEP 32 MILLION THIS YEASR.