Westgate SuperContest Standings

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ComptrBob

EOG Dedicated
#1
#1
Unofficial Leaders, 60 at 5-0-0 after Week 1:

Alias
#BIGPICKENERGY
ABC808
ACTIONMASTER SPORTS
APF TEAM
ARMVIN.
BLACK DOG
BLACK WIDOW
BONNE CHANCE LEAFS
CALI KOALA
CALL THE DOCTOR
CAROLINA 1
CASH CASH CASH
CHAMPION ICEMAN
CHOGE13
CJCMC
CONGO YOU ARE 2
DALLAS CARTER
DAMKFAM
DEAD LAST
DEUCEFOUR
DISCOUNT BELICHECK
DUB C
FIGLIO NAPOLETANO
FRANCOSPORTS.COM
FUNGUL
HAMMER
HULA BOY
JARUCHO
KANEW1979
KASEY B
KATIKAZE38
KOOL GENT
LOGAN&KYLENEPATS
MCADOOSTASH
MEN IN BROWN
NANDO
PGX2121
PHATCAT
PM INSIGHTS
POKERKNIGHTS
PREVO16
RABBIT HUNTING
RATED PG
RICHIE RICH PICKS
SERVE IT COLD
SGUTIERREZ
SHOCK&AWE
SOUTHERN COMFORT
SPEED 380
SWEDISH KEVIN GREVEY
TEAM 595
THE IMPLICATION
THE801CREW
THESHARPSCORNER
TUCO
TWONORFMEN
UNCLE JAKEY
VEGAS JUSTICE
WGC
WIFE DONT KNOW
 
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mrbowling300

EOG Dedicated
#3
#3
Thanks ComptrBob! I'm in that group of 432 that was 1-4 uggh. Of the 81 that put up a bagel, 9 were shut out because they didn't make the deadline.

It's amazing the top and bottom groups are all about the same number of entries, Damn good bell curve!!!!
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#5
#5
mrbowling300 said:
Thanks ComptrBob! I'm in that group of 432 that was 1-4 uggh. Of the 81 that put up a bagel, 9 were shut out because they didn't make the deadline.

It's amazing the top and bottom groups are all about the same number of entries, Damn good bell curve!!!!
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I inadvertently left out some entries, so your group is 462 in number and 87 put up a bagel.
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#7
#7
Supercontest GOLD:

Alias Wins Losses Pushes Points
HAMMERINPETE 5 0 0 5.0

BORN2WINGOLD 4 1 0 4.0
BRETTFAURE444. 4 1 0 4.0
BUZZWANDER 2 4 1 0 4.0
CICCIO 4 1 0 4.0
EL LOCO IS 4 1 0 4.0
FADING VAN PELT 4 1 0 4.0
KDLV III 4 1 0 4.0
MIYATIA 4 1 0 4.0
OFFINTHEWOODS2 4 1 0 4.0
RIGHT ANGLE SPORTS 4 1 0 4.0
SCRANTON SKIP 4 1 0 4.0
THE GREEN RUSH 2 4 1 0 4.0
TITANIC THOMPSON 19 4 1 0 4.0
WALTER PAYTON 4 1 0 4.0
WAREHOUSE LIVE 2 4 1 0 4.0

Place Points #Entrants
1 5 1
2 4 15
17 3 45
62 2 38
100 1 13
113 0 5 (1 = "No Selection")

Overall: 289-291, 49.83%
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#8
#8
Note the Supercontest Standings just posted on the Westgate site have 23 bogus "#NAME?" entries listed. GOLD Standings have 3 bogus entries.
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#10
#10
It took 3 days to finally fix the Standings. For Week 2, the Westgate has changed quite a few of the aliases mainly to take out spaces and fix misspellings.
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#11
#11
Week 2 leaders going into MNF (5 at 9-0-0):

Alias Wins Losses Pushes Points Pick W L T
DEAD LAST 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
PHATCAT 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
RABBIT HUNTING 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
THE801CREW 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
TUCO 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0

BLACK DOG 9 1 0 9.0 4 1 0
CHAMPION ICEMAN 9 1 0 9.0 4 1 0
DEUCEFOUR 9 1 0 9.0 4 1 0
LOGAN&KYLENEPATS 9 1 0 9.0 4 1 0
SHOCK&AWE 9 1 0 9.0 4 1 0
TEAM 595 9 1 0 9.0 4 1 0
UNCLE JAKEY 9 1 0 9.0 4 1 0

KOOL GENT 8 1 0 8.0 NYJ 3 1 0
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#12
#12
Supercontest GOLD:

Week 2 leaders going into MNF (RAS at 8-1-0, CLE pending):

Alias Wins Losses Pushes Points Pick
RIGHT ANGLE SPORTS 8 1 0 8.0 CLE

CICCIO 8 2 0 8.0
THE GREEN RUSH 2 8 2 0 8.0
WALTER PAYTON 8 2 0 8.0

BRETTFAURE444. 7 2 0 7.0 CLE
FADING VAN PELT 7 2 0 7.0 CLE
NOT FOR THE TITLE 7 2 0 7.0 CLE
TRUSTED LINK SPORTS 7 2 0 7.0 CLE
 
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EOG Dedicated
#13
#13
I'm 4-0 this week, Clevelend -2.5 pending, like the entrie pool. Overall, I'm 5-4, with Cleveland to go. Gonna be hard to climb this ladder, but it is a marathon, not a sprint.

ComptrBob said:
Week 2 leaders going into MNF (5 at 9-0-0):

Alias Wins Losses Pushes Points Pick W L T
DEAD LAST 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
PHATCAT 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
RABBIT HUNTING 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
THE801CREW 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0
TUCO 9 0 0 9.0 CLE 4 0 0

BLACK DOG 9 1 0 9.0 4 1 0
CHAMPION ICEMAN 9 1 0 9.0 4 1 0
DEUCEFOUR 9 1 0 9.0 4 1 0
LOGAN&KYLENEPATS 9 1 0 9.0 4 1 0
SHOCK&AWE 9 1 0 9.0 4 1 0
TEAM 595 9 1 0 9.0 4 1 0
UNCLE JAKEY 9 1 0 9.0 4 1 0

KOOL GENT 8 1 0 8.0 NYJ 3 1 0
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H
 
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EOG Dedicated
#14
#14
Dave Tuley’s Contest corner . . .
SuperContest Top 5 Most-Selected went 3-2 ATS as No. 1 choice CLE -2.5 covered on MNF (taken by record 2,053 of the record 3,328 entrants). SuperContest Gold Top "5" went 4-2 (DAL & PIT tied for No. 5, so including both) with CLE also top choice by 71 of 117 entrants.

SuperContest has 5 entrants (Dead Last, Phatcat, Rabbit Hunting The 801Crew & Tuco) at 10-0 ATS through 2 weeks out of the record 3,328 entries. Right Angle Sports is 9-1 & in sole possession of 1st place in #SuperContestGold (5K, winner-take-all version).

Circa Sports Million doesn’t have any perfect 10-0 records from its 1,875 entries; MickeyBarts1 has 2 entries tied for 1st place at 9.5 points (1 point per win, half-point per push); standings from Circa Sports app; Top 5 Most-Selected Teams went 2-3 (4-5-1 YTD).
 
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EOG Dedicated
#15
#15
Bob, curious of you know how many 5-0's there were this week in the SC, and the number of entries with 10 wins, 9....8....7....all the way to zero.

Thanks! MRB3
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#16
#16
No doubt largely because of the "free square" Browns' picks (2053 to 46), there were 149 entries that went 5-0-0 in Week 2.

Week 2 Final distribution:

Place Points #Entrants
1 10 5
6 9 32
38 8 203
241 7 502
743 6 794
1537 5 807
2344 4 586
2930 3 285
3215 2 99
3314 1 13
3327 0 2
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#18
#18
Week 3 leaders going into Sunday PM games (still 2 perfect at 12-0):

Alias Wins Losses Pushes Points Picks W L T
THE801CREW 12 0 0 12.0 NYG SEA PIT 2 0 0
RABBIT HUNTING 12 0 0 12.0 TB SF LAR 2 0 0

CHAMPION ICEMAN 12 1 0 12.0 CAR PIT 3 0 0
ER @ JAR 12 1 0 12.0 NO PIT 3 0 0

THESHARPSCORNER 12 2 0 12.0 PIT 3 1 0
HERE FOR THE BEER 12 2 0 12.0 LAR 4 0 0
THE GREEN RUSH 12 2 0 12.0 LAR 4 0 0
ABC808 12 2 0 12.0 CLE 4 0 0
TD SOUP 12 2 0 12.0 ARI 4 0 0

LEVI'S LOCKS 12 3 0 12.0 4 1 0
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#19
#19
Week 3 leaders going into SNF game (no one perfect):

Alias Wins Losses Pushes Points Picks W L T
CHAMPION ICEMAN 14 1 0 14.0 5 0 0
ER @ JAR 14 1 0 14.0 5 0 0
THE801CREW 14 1 0 14.0 4 1 0
TUCO 14 1 0 14.0 4 1 0

PHATCAT 13 1 0 13.0 LAR 3 1 0

305MIYAYO 13 2 0 13.0 5 0 0
BLACK DOG 13 2 0 13.0 4 1 0
EVANS4EVER. 13 2 0 13.0 5 0 0
FADE MATERIAL 13 2 0 13.0 4 1 0
KIDS COLLEGE FUND 13 2 0 13.0 5 0 0
MICKSMOOTH 13 2 0 13.0 5 0 0
SNOOPY THE DOG 1 13 2 0 13.0 4 1 0
SOUTHERN COMFORT 13 2 0 13.0 4 1 0
THE KILLSHOT TWO 13 2 0 13.0 5 0 0
THE KNACK 13 2 0 13.0 5 0 0
THESHARPSCORNER 13 2 0 13.0 4 1 0
 
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EOG Dedicated
#20
#20
Tuley’s Contest Corner . . .

SuperContest Top 5 Most-Selected Teams went 4-1 in Week 3 (10-5 on young season) with #1 choice Rams -3 covering; loss was on #2 Seahawks -4 while wins were #3 Lions +6, #4 Steelers +6.5 & #5 Ravens +6.5; SuperContest Gold Top 5 also 4-1 (10-6 overall).

Circa Sports Million Top 5 Most-Selected Teams went 5-0, capped off by #1 choice Rams -3 covering; the other winners in order were Steelers +6,5, Texans +3.5, Lions +6 & Ravens +6.5.

SuperContest will have a 5-way tie for 1st place after Week 3 with Champion Iceman, ER @ JAR, PhatCat, TUCO & The801Crew all at 14-1; there's an (aggregate) $15,000 prize for the leader(s) after Week 4; SuperContest Gold leader is The Green Rush 2 at 13-2.

Circa Sports Million is led by augiedawg & Golden Monkey at 13-2 (Weenie Dog can join them if WAS +4 covers on MNF); $143,750 aggregate "Quarter" prize to leader(s) after Week 4; Circa owner Derek Stevens is offering a free hotel room to anyone within 1/2 game of lead.
 
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EOG Dedicated
#21
#21
ComptrBob, if you could please do this chart again, but for week 3 it would be greatly appreciated. BTW, how do you generate this? I'm guessing cut and paste the standings into excel then sort? Thanks, MB3. I'm at 8-7 over all after 3 weeks. Based on historical performance, what would you say my W-L record will need to be over the final 70 selections of the season to have a chance at any money? Thank you very much!

ComptrBob said:
No doubt largely because of the "free square" Browns' picks (2053 to 46), there were 149 entries that went 5-0-0 in Week 2.

Week 2 Final distribution:

Place Points #Entrants
1 10 5
6 9 32
38 8 203
241 7 502
743 6 794
1537 5 807
2344 4 586
2930 3 285
3215 2 99
3314 1 13
3327 0 2
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ComptrBob

EOG Dedicated
#22
#22
Week 3 Final point distribution:

Place Points #Entrants
1 14 5
6 13 27
33 12 130
163 11 275
438 10 467
905 9 574
1479 8 645
2124 7 525
2649 6 389
3038 5 196
3234 4 62
3296 3 26
3322 2 6
3328 0 1
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#23
#23
mrbowling300 said:
ComptrBob, if you could please do this chart again, but for week 3 it would be greatly appreciated. BTW, how do you generate this? I'm guessing cut and paste the standings into excel then sort? Thanks, MB3. I'm at 8-7 over all after 3 weeks. Based on historical performance, what would you say my W-L record will need to be over the final 70 selections of the season to have a chance at any money? Thank you very much!
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As the table shows, you're in 1479th place with 8 points tied with 644 others. Last year, 53 points were needed to be in the money (23 entrants tied for 78th place). You would probably need to go 45-25 or better, around >64% win rate to be close to in the money (100th place or better). That is certainly doable. Luck (variance) is by far the biggest factor in cashing.

I post all these results well before the Westgate posts their official standings. To do this, I have to scrape (cut and paste) the lines and the selections, enter the game scores, and then run an Excel macro to grade all the entrants' picks.
 
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EOG Dedicated
#24
#24
ComptrBob said:
As the table shows, you're in 1479th place with 8 points tied with 644 others. Last year, 53 points were needed to be in the money (23 entrants tied for 78th place). You would probably need to go 45-25 or better, around >64% win rate to be close to in the money (100th place or better). That is certainly doable. Luck (variance) is by far the biggest factor in cashing.

I post all these results well before the Westgate posts their official standings. To do this, I have to scrape (cut and paste) the lines and the selections, enter the game scores, and then run an Excel macro to grade all the entrants' picks.
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Thank you very much! I kind of figured I would need 45 out of the next 70. One certainly has to capture all the coin flip games and have the randomness bounce their way!
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#25
#25
Week 4 going into SNF, leaders are (w/ 1st Qtr money):

Alias Wins Losses Pushes Points Picks W L T
TUCO 19 1 0 19.0 5 0 0

ER @ JAR 18 1 0 18.0 NO 4 0 0

THE HUMAN FUND 17 3 0 17.0 5 0 0
TRAIHP86 17 3 0 17.0 5 0 0
ZAMBUIE EXPRESS 17 3 0 17.0 5 0 0

THE801CREW 16 2 0 16.0 DAL CIN 2 1 0
CRAIGFLOAN 16 3 0 16.0 DAL 4 0 0
 
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EOG Dedicated
#26
#26
Dave Tuley’s Contest Corner

CB ELITE wins $143,750 for Quarter/Monthly prize in Circa Sports Million with a record of 17-3; CB ELITE was 13-2 entering Week 4 & went 4-1 (CLE, NE, CHI, JAX, NO), clinching with Saints +2.5 hitting on Sunday Night Football & keeping HITMAN (who had DAL -2.5) from a 5-0 week.

Circa Sports Million Top 5 went 1-4 with NO covering as No. 4 choice, but Top 3 (KC, MIN, NE) lost plus No. 5 HOU; as I've often written (& said on-air), these consensus results usually tells how bettors fared overall vs. the books & NFL Week 4 was a big win for the books.

SuperContest $15,000 "1st Quarter Bonus" will be split ($7,500 apiece) by TUCO & ER @ JAR, who are both 19-1, entered this Week 4 at 14-1 and TUCO was in the clubhouse after completing his 5-0 week but ER @ JAR needed NO +2.5 on Sunday night to force the tie.

SuperContest Top 5 Most-Selected Teams went 0-5 in NFL Week 4 (dipping to 10-10 on season) with the top four choices (KC, NE, MIN, DAL) failing to cover; the No. 5 choice was actually NO, but since the Saints played the Cowboys, we go to No. 6 HOU, which also lost.
 
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EOG Dedicated
#28
#28
I had a 3-2 week, 11-9 overall. Being a rookie in this contest, what I find most challenging is selecting the 5 best games to go with, and not second guessing myself, once my selections are made, and after the games are played. I need to trust my handicapping a bit more than I have.
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#29
#29
Week 4 Point Distribution (1st place has tiebreakers so just equity is listed) :

Place Points #Entrants Equity
1 19 2 $987,417.60
3 17 3 $229,632.00
6 16 24 $62,383.36
30 15 80 $4,592.64
110 14 147 $0.00
257 13 297 $0.00
554 12 434 $0.00
988 11 535 $0.00
1523 10 545 $0.00
2068 9 475 $0.00
2543 8 350 $0.00
2893 7 254 $0.00
3147 6 117 $0.00
3264 5 48 $0.00
3312 4 11 $0.00
3323 3 5 $0.00
3328 1 1 $0.00
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#30
#30
Week 5 SC GOLD going into Sunday PM games, leaders (tight contest):

Alias Wins Losses Pushes Points Picks W L T
TEAM CLEVELAND 18 6 0 18.0 SF 2 2 0
WALTER PAYTON 18 6 0 18.0 SF 4 0 0
MIYATIA 18 6 0 18.0 GB 3 1 0

THE GREEN RUSH 2 16 7 1 16.5 KC 1 2 1
THREE CS 16 7 1 16.5 GB 2 1 1
PHIL MCD 16 8 1 16.5 3 1 1

ANGEL OF VENGEANCE2 16 7 0 16.0 DEN SF 1 2 0
CICCIO 16 7 0 16.0 DEN IND 2 1 0
 
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EOG Dedicated
#31
#31
Dave Tuley’s Contest Corner
SuperContest Top 5 Most-Selected Teams went 3-2 in Week 5, improve to 13-12 on season; Bears -5.5 lost as No. 1 choice, Vikings -5.5 won as No. 2 choice, Buccaneers +3.5 lost as No. 3 choice, Patriots -15.5 & Packers +3.5 both won as No. 4 & No. 5 choices, respectively.

TUCO, who was tied with ER @ JAR as #SuperContest co-leaders at 19-1 went 4-1 in Week 5 to stand atop the leaderboard as of Sunday night, but ER @ JAR can move back into 1st-place tie if SF -3.5 covers on MNF.

Circa Sports Million Top 5 Most-Selected Teams are 2-2 so far in Week 5 (12-11-1 overall) with SF -3.5 pending on MNF; Bears -5 lost as No. 1 choice, Vikings -5 won as No. 2 choice, Buccaneers +3.5 lost as No. 3 choice & Steelers +3.5 won as No. 4 choice.

Circa Sports Million will have new leader or co-leaders after NFL Week 5 as CB ELITE, who won $143,750 as 1st Quarter leader at 17-3, went 1-4 Sunday; HITMAN, OSHAG CLEVELAND & MJTADE are tied at 19-4-1 but HITMAN has CLE +3.5 on #MNF & other 2 have SF -3.5.
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#32
#32
Week 5 SC going into MNF (there are currently 68 tied for 100th place, if the contest ended right at this point, they would collect $33.77 apiece):

Alias Wins Losses Pushes Points Pick W L T
TUCO 23 2 0 23.0 4 1 0

ER @ JAR 22 2 0 22.0 SF 3 1 0

CAROLINA 1 20 5 0 20.0 4 1 0
TRAIHP86 20 5 0 20.0 3 2 0

DOLLARTHRILL 19 5 1 19.5 3 1 1
DONTCONFUSETHIS.COM 19 5 1 19.5 3 1 1
PHATCAT 19 5 1 19.5 3 1 1
THE IMPLICATION 19 5 1 19.5 4 0 1
THE KILLSHOT TWO 19 5 1 19.5 4 0 1
ZAMBUIE EXPRESS 19 5 1 19.5 2 2 1

SO BROS 19 5 0 19.0 SF 3 1 0
JKCAL177177 19 5 0 19.0 CLE 4 0 0
PM INSIGHTS 19 5 0 19.0 CLE 3 1 0
BLACK DOG 18 5 2 19.0 2 1 2
DUB C 18 5 2 19.0 3 0 2
ACHILLES 11 19 6 0 19.0 4 1 0
ANALYTICDUDE1 19 6 0 19.0 5 0 0
BLUE VORTEX 19 6 0 19.0 5 0 0
HOT SOUP! 19 6 0 19.0 4 1 0
LACHASERS 19 6 0 19.0 4 1 0
MOJOMOR 19 6 0 19.0 3 2 0
TRIFECTA CHICAGO 19 6 0 19.0 3 2 0

THE BEARDED ONE 18 5 1 18.5 SF 3 0 1
PORCH. 18 5 1 18.5 CLE 3 0 1
 
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ComptrBob

EOG Dedicated
#33
#33
Week 5 SC GOLD leaderboard going into MNF:

Alias Wins Losses Pushes Points Pick W L T
MIYATIA 19 6 0 19.0 4 1 0

TEAM CLEVELAND 18 6 0 18.0 SF 2 2 0
WALTER PAYTON 18 6 0 18.0 SF 4 0 0

CICCIO 18 7 0 18.0 4 1 0

THREE CS 17 7 1 17.5 3 1 1

ANGEL OF VENGEANCE2 17 7 0 17.0 SF 2 2 0
GRITTY G 17 7 0 17.0 CLE 3 1 0

TKASPRO273 17 8 0 17.0 4 1 0

WAREHOUSE LIVE 2 16 7 1 16.5 SF 2 1 1
ZMONEYPICKS.COM G 16 7 1 16.5 SF 2 1 1

PHIL MCD 16 8 1 16.5 3 1 1
RIGHT ANGLE SPORTS 16 8 1 16.5 2 2 1
THE GREEN RUSH 2 16 8 1 16.5 1 3 1
 
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EOG Dedicated
#36
#36
Week 6 SC going into MNF (Week 5 co-leader, ER @ JAR, went 0-5, TUCO takes a large 3.5 pt lead, EOG's Mr. Bowling 300 at 16-14):

Alias Wins Losses Pushes Points Pick W L T
TUCO 27 3 0 27.0 4 1 0

THE KNACK 23 6 1 23.5 5 0 0

ER @ JAR 23 7 0 23.0 0 5 0
JKCAL177177 23 7 0 23.0 4 1 0
SCHANNONSPORTSCIENCE 23 7 0 23.0 4 1 0

THE KILLSHOT TWO 22 6 1 22.5 DET 3 1 0
JLINDY87 22 7 1 22.5 4 1 0
SOUTHERN COMFORT 22 7 1 22.5 4 1 0

BLACK DOG 21 6 2 22.0 GB 3 1 0
PM INSIGHTS 22 7 0 22.0 DET 3 1 0
SO BROS 22 7 0 22.0 DET 2 2 0
DUB C 21 7 2 22.0 3 2 0
ANALYTICDUDE1 22 8 0 22.0 3 2 0
CAROLINA 1 22 8 0 22.0 2 3 0
HOT SOUP! 22 8 0 22.0 3 2 0
NO REGRETS 22 8 0 22.0 4 1 0
SDBARMAN41 22 8 0 22.0 4 1 0
SWEETNESS 22 8 0 22.0 3 2 0
TRAIHP86 22 8 0 22.0 2 3 0
TRIFECTA CHICAGO 22 8 0 22.0 3 2 0

GEOPETER 21 7 1 21.5 DET 4 0 0
 
mrbowling300

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EOG Dedicated
#38
#38
2-3 this week, sub par. I need a couple of 4-1 weeks in a hurry! Had TB TEN JAX HOU PIT. TB, don't care who you are, you can't win a game w/ 6 turnovers, Tenn, dead side with Marriota getting benched, and JAX, great defense, but no offense, Minshew's magic stymied by NO.
 
C

ComptrBob

EOG Dedicated
#39
#39
After 6 weeks (SC is historically (2011-2018) 49.51% for the first 6 weeks):

Overall ATS W/L/P records (Circa lines released later and generally not as stale as SC):

SC Gold: 1776-1634-70, 52.08%
SC: 49134-48455-1926, 50.35%
Circa: 27599-27373-783, 50.21%
 
mrbowling300

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EOG Dedicated
#40
#40
Dave Tuley's Contest Corner - Week 7
SuperContest Top 5 Most-Selected for NFL Week 7 is already finished at 3-2 (18-17 on season) with wins on LAR -3, IND -1 & MIN -1, but NYG -3 lost as No. 1 choice & so did SF -9,5 at No. 3; SuperContest Gold Top Plays 3-1 with NYJ +9.5 on MNF.

SuperContest leader Tuco (27-3, 90%, heading into this week) is having his 1st bad week of the season as he's 1-3 with NYJ +9.5 pending on MNF; he'll still be in sole possession of 1st place even if Jets fail to cover as no one else can catch him this week.

Circa Sports Million Top 5 Most-Selected Teams finished NFL Week 7 at 2-2-1 (17-16-2 on season) with wins on IND -1 & LAR -3 but NYG -3 lost as No. 1 choice & so did CHI -3 at No. 3; push was on SF -9 (SF backers in SuperContest lost as contest line was -9.5).
 
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