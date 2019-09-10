Westgate SuperContest Standings

Unofficial Leaders, 60 at 5-0-0 after Week 1:
Alias
#BIGPICKENERGY
ABC808
ACTIONMASTER SPORTS
APF TEAM
ARMVIN.
BLACK DOG
BLACK WIDOW
BONNE CHANCE LEAFS
CALI KOALA
CALL THE DOCTOR
CAROLINA 1
CASH CASH CASH
CHAMPION ICEMAN
CHOGE13
CJCMC
CONGO YOU ARE 2
DALLAS CARTER
DAMKFAM
DEAD LAST
DEUCEFOUR
DISCOUNT BELICHECK
DUB C
FIGLIO NAPOLETANO
FRANCOSPORTS.COM
FUNGUL
HAMMER
HULA BOY
JARUCHO
KANEW1979
KASEY B
KATIKAZE38
KOOL GENT
LOGAN&KYLENEPATS
MCADOOSTASH
MEN IN BROWN
NANDO
PGX2121
PHATCAT
PM INSIGHTS
POKERKNIGHTS
PREVO16
RABBIT HUNTING
RATED PG
RICHIE RICH PICKS
SERVE IT COLD
SGUTIERREZ
SHOCK&AWE
SOUTHERN COMFORT
SPEED 380
SWEDISH KEVIN GREVEY
TEAM 595
THE IMPLICATION
THE801CREW
THESHARPSCORNER
TUCO
TWONORFMEN
UNCLE JAKEY
VEGAS JUSTICE
WGC
WIFE DONT KNOW
Alias
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