Who Will Win The NFC WEST For 2022 Season?​

LOS ANGELES RAMS

Sept. 8 Buffalo Bills 8:20 NBCSept. 18 Atlanta Falcons 4:05 FOXSept. 25 at Arizona Cardinals 4:25 FOXOct. 3 at San Francisco 49ers 8:15 ESPNOct. 9 Dallas Cowboys 4:25 FOXOct. 16 Carolina Panthers 4:05 FOXOct. 23 OPEN DATEOct. 30 San Francisco 49ers 4:25 FOXNov. 6 at Tampa Bay Buccaneers 4:25 CBSNov. 13 Arizona Cardinals 4:25 FOXNov. 20 at New Orleans Saints 1:00 FOXNov. 27 at Kansas City Chiefs 4:25 FOXDec. 4 Seattle Seahawks 4:05 FOXDec. 8 Las Vegas Raiders 8:15 Prime VideoDec. 19 at Green Bay Packers 8:15 ABC/ESPNDec. 25 Denver Broncos 4:30 CBSJan. 1 at Los Angeles Chargers 8:20 NBCJan. 7 at Seattle Seahawks TBA

Sept. 11 at Chicago Bears 1:00 FOXSept. 18 Seattle Seahawks 4:05 FOXSept. 25 at Denver Broncos 8:20 NBCOct. 2 Los Angeles Rams 8:15 ESPNOct. 9 at Carolina Panthers 4:05 CBSOct. 16 at Atlanta Falcons 1:00 FOXOct. 23 Kansas City Chiefs 4:25 FOXOct. 30 at Los Angeles Rams 4:45 FOXNov. 6 OPEN DATENov. 13 Los Angeles Chargers 8:20 NBCNov. 21 Arizona Cardinals 4:25 FOXDec. 4 Miami Dolphins 4:05 FOXDec. 11 Tampa Bay Buccaneers 4:25 FOXDec. 15 at Seattle Seahawks 8:15 Prime VideoDec. 24 Washington Commanders 4:05 CBSJan. 1 at Arizona Cardinals TBASept. 11 Kansas City Chiefs 4:25 CBSSept. 18 at Las Vegas Raiders 4:25 CBSSept. 25 Los Angeles Rams 4:25 FOXOct. 2 at Carolina Panthers 4:05 FOXOct. 9 Philadelphia Eagles 4:25 FOXOct. 16 Seattle Seahawks 4:05 FOXOct. 20 New Orleans Saints 8:15 Prime VideoOct. 30 at Minnesota Vikings 1:00 FOXNov. 6 Seattle Seahawks 4:05 FOXNov. 13 at Los Angeles Rams 4:25 FOXNov. 21 San Francisco 49ers in Mexico 8:15 ESPNNov. 27 Los Angeles Chargers 4:05 CBSDec. 4 OPEN DATEDec. 12 New England Patriots 8:15 ESPNDec. 18 at Denver Broncos 4:05 FOXDec. 25 Tampa Bay Buccaneers 8:20 NBCJan. 1 at Atlanta Falcons 1:00 FOXJan. 7 at San Francisco 49ers TBASept. 12 Denver Broncos 8:15 ABC/ESPNSept. 18 at San Francisco 49ers 4:05 FOXSept. 25 Atlanta Falcons 4:25 FOXOct. 2 at Detroit Lions 1:00 FOXOct. 9 at New Orleans Saints 1:00 FOXOct. 16 Arizona Cardinals 4:05 FOXNov. 13 Tampa Bay Buccaneers in London 9:30 NFL NetworkNov. 20 OPEN DATENov. 27 Las Vegas Raiders 4:25 FOXDec. 15 San Francisco 49ers 8:15 Prime VideoDec. 24 at Kansas City Chiefs 1:00 FOXJan. 1 New York Jets 4:05 FOXJan. 8 Los Angeles Rams TBA