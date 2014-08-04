Maybe I should get with that girl at work?

you know boys she may be a 2 or so but she'd do anything I want. I was told by one of her friends that she loves me or some shit. she's probably better than a 2 maybe my grading was a bit off. she looked pretty good yesterday in her street clothes.
Агентство недвижимости maxarenda.ru входит в группу компаний «Московский ипотечный центр — МИЦ», работающую на рынке недвижимости с 1999 года. ГК «МИЦ» — это ведущие столичные риелторские и инвестиционно-девелоперские компании, предоставляющие услуги в секторе коммерческой и жилой недвижимости в Москве и Московской области, а также за рубежом. Изначально группа компаний специализировалась на риелторских услугах. На момент создания базовой структуры ГК «МИЦ» опыт сотрудников в сфере недвижимости составлял не менее пяти лет, что позволило расширить спектр услуг и заняться инвестированием в строительство жилой недвижимости. Качественное обслуживание и постоянное совершенствование бизнес-процессов позволили ГК «МИЦ» с успехом реализовать ряд крупных проектов. В Москве и Московской области построены и сданы в эксплуатацию более 20 жилых комплексов с развитой инфраструктурой, сейчас ведется строительство новых объектов.